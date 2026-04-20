Operação conjunta prende operadora financeira de facção baiana no Rio de Janeiro

Núbia Santos Oliveira, braço financeiro do Primeiro Comando de Eunápolis, foi presa no Rio de Janeiro em operação que gerou tiroteio e deixou turistas ilhados no Morro Dois Irmãos.

Em uma operação conjunta de grande envergadura deflagrada na manhã desta segunda-feira, dia 20, as forças de segurança pública conseguiram desmantelar uma célula estratégica da facção criminosa baiana conhecida como Primeiro Comando de Eunápolis (PCE).

A ação, que contou com a colaboração técnica e operacional do Ministério Público da Bahia, da Secretaria de Segurança Pública baiana e das Polícias Civis dos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, teve como foco principal a prisão de lideranças foragidas que utilizavam a capital fluminense como esconderijo estratégico para gerenciar atividades ilícitas. A figura central capturada foi Núbia Santos Oliveira, apontada pelas investigações como uma das principais operadoras financeiras da organização, que possui ligações estruturais com o Comando Vermelho (CV). A captura de Núbia ocorreu em um cenário de alta tensão. Durante a incursão policial no Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, um intenso tiroteio foi registrado entre agentes da lei e criminosos armados que tentavam resistir à prisão. O confronto gerou pânico na região, resultando no isolamento temporário de aproximadamente 200 turistas que visitavam o local, os quais precisaram buscar abrigo em segurança enquanto a operação era concluída. Além da operadora financeira, um homem armado com um fuzil e portando quantidades significativas de entorpecentes foi detido em flagrante. As autoridades ressaltaram que, apesar de estarem foragidos da justiça, os líderes da facção continuavam a comandar o tráfico e outros crimes graves diretamente do Rio de Janeiro, evidenciando uma rede complexa e articulada de lavagem de dinheiro. As investigações que culminaram nesta prisão revelam que Núbia Santos Oliveira desempenhava um papel vital na movimentação de recursos ilícitos, sendo esposa de Wallas Souza Soares, conhecido no mundo do crime como Patola. Ele, juntamente com Ednaldo Pereira do Santos, o Dadá, compõe a cúpula do PCE. Núbia possuía contra si dois mandados de prisão preventiva por crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado. Esta operação faz parte de um desdobramento maior das autoridades baianas para capturar 13 fugitivos do conjunto penal de Eunápolis, ocorrida em dezembro de 2024. A força-tarefa reitera o compromisso de desarticular essas células criminosas, cortando o fluxo de financiamento que permite a manutenção do poder bélico de facções que aterrorizam as comunidades locais e buscam expandir suas influências criminosas entre estados brasileiros





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