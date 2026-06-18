A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão em estados da Bahia, São Paulo e Distrito Federal. O objetivo é investigar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Operação Compliance Zero : Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão em estados da Bahia, São Paulo e Distrito Federal. O objetivo é investigar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro .

A operação é uma das etapas da investigação que começou em novembro de 2025 e envolve o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. A Polícia Federal já realizou buscas em endereços ligados a Vorcaro e apreendeu carros, relógios e dinheiro.

Além disso, os bloqueios e sequestros determinados pela Justiça superaram R$ 5,7 bilhões. A investigação apura o suposto uso de fundos fraudulentos para maquiar os caixas do Banco Master. A operação também envolve o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, que é pré-candidato à reeleição na Bahia e lidera as pesquisas.

A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), que nega as acusações de ter recebido pagamentos de propina de Daniel Vorcaro. Além disso, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de operações sem lastro envolvendo o Banco Master. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi alvo da operação e a PF aponta pagamentos de propina feitos por Vorcaro ao congressista. O ministro André Mendonça afirmou que a relação entre os dois





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