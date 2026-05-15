Operação Compliance Zero: PF prende o pai de Daniel Vorcaro e investiga conexões criminosas

A Polícia Federal realizou a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Os agentes prenderam o pai de Daniel, Henrique Moura Vorcaro, acusado de operar uma estrutura criminosa dedicada à vigilância ilegal e intimidação de desafetos. Além dele, mais seis suspeitos foram alvos de mandados de prisão preventiva – entre eles dois agentes da PF. A investigação revela a infiltração da quadrilha na própria corporação e as conexões de Vorcaro com o jogo do bicho e com a milícia no Rio de Janeiro.

Na manhã dessa quinta-feira (14), a Polícia Federal realizou a sexta fase da Operação Compliance Zero , que investiga as fraudes financeiras ligadas ao Banco Master .

Os agentes prenderam o pai de Daniel, Henrique Moura Vorcaro, acusado de operar uma estrutura criminosa dedicada à vigilância ilegal e intimidação de desafetos. Além dele, mais seis suspeitos foram alvos de mandados de prisão preventiva – entre eles dois agentes da PF. A investigação revela a infiltração da quadrilha na própria corporação e as conexões de Vorcaro com o jogo do bicho e com a milícia no Rio de Janeiro.

No mesmo dia, foi revelado que a PF também apura o destino do dinheiro que o dono do Banco Master colocou para financiar o filme ‘Dark Horse’, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro – há a suspeita de que tenha sido usado para bancar as despesas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos EUA, onde mora há mais de um ano. Neste episódio, Victor Boyadjian conversa com Camila Bomfim.

A jornalista detalha as conexões criminosas de Vorcaro reveladas pela operação da PF e explica quais são as suspeitas que pairam sobre o dinheiro que liga do dono do Master ao filme. Convidada: Camila Bomfim, apresentadora da GloboNews e colunista do g1. O que você precisa saber: O podcast O Assunto é produzido por: Luiz Felipe Silva, Sarah Resende, Carlos Catelan, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti , Stéphanie Nascimento e Guilherme Gama. Apresentação: Victor Boyadjian.

Vorcaro pai, ‘A turma’ e ‘Os meninos’ são alvos da PF O Assunto é o podcast diário produzido pelo g1, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Desde a estreia, em agosto de 2019, o podcast O Assunto soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas de áudio. No YouTube, o podcast diário do g1 soma mais de 14,2 milhões de visualizações.

PF afirma que pai de Daniel Vorcaro tinha ligação com jogo do bicho e milícia do Rio e que usava essa conexão para ameaçar desafetos do filho — Foto: Jornal Nacional/ Reproduçã





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