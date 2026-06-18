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Operação Compliance Zero: PF faz buscas e defesa de investigado reage; Acordo com Irã e agenda econômica brasileira em foco

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Operação Compliance Zero: PF faz buscas e defesa de investigado reage; Acordo com Irã e agenda econômica brasileira em foco
Operação Compliance ZeroPolícia FederalAugusto Lima
📆6/18/2026 1:19 PM
📰valoreconomico
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A nona fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal alvo de Augusto Lima, cuja defesa alega unconditional colaboração. Enquanto isso, avanços diplomáticos com o Irã, contrato da Embraer com a FAB e dados de emprego e juros completam o noticiário.

A Polícia Federal realizou hoje buscas na nona fase da Operação Compliance Zero . A ação investiga possíveis irregularidades em práticas de compliance e governança corporativa.

A defesa de Augusto Lima, um dos investigados, emitiu nota afirmando que as diligências eram desnecessárias, pois seu cliente está há seis meses à disposição das autoridades para colaborar. Os advogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebástian Mello declararam que as medidas reforçam a licitude dos fatos apurados e que Lima sempre atuou dentro da lei, com transparência e adherence às normas do sistema financeiro e da administração pública.

Em outro plano, o presidente do PT declarou total confiança em Jaques Wagner, possivelmente em meio a discussions internas ou desdobramentos políticos. No cenário internacional, um acordo preliminar para encerrar a guerra com o Irã foi divulgado, prevendo o fim dos combates em todas as frentes, inclusive no Líbano, e comprometendo as partes com a integridade territorial e soberania libanesa.

No Brasil, o Ministro da Fazenda comentou sobre a estimativa de perdas de receita relacionada a empresas de apostas não autorizadas, citando a Operação 'Conto da Sorte' da Receita Federal. A Embraer assinou contrato com a Força Aérea Brasileira para suporte logístico da frota de KC-390 Millenium. Nos mercados, a média móvel de quatro semanas de novas solicitações de seguro-desemprego subiu 4 mil pedidos, totalizando 223.250 mil.

No mercado de juros, as taxas intermediárias e de longo prazo avançaram devido a um cenário externo cauteloso e ruídos após a reunião do Copom. As taxas de curto prazo, porém, recuaram após comunicado considerado dovish (favorável a cortes) pelo Comitê de Política Monetária

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