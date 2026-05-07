Operação Compliance Zero: PF cumpre mandados contra senador Ciro Nogueira e repercussão política divide direita e esquerda

A quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que cumpriu mandados contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), gerou grande repercussão política. A ação, ordenada pelo ministro André Mendonça, do STF, investiga supostos repasses mensais de até 500 mil reais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Embora Nogueira não tenha sido preso, seu irmão foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e quatro empresas ligadas ao caso tiveram atividades suspensas. A operação provocou reações na direita, com críticas de Romeu Zema e Janaina Paschoal, e na esquerda, com comentários de Guilherme Boulos.

A quinta fase da Operação Compliance Zero , conduzida pela Polícia Federal , gerou grande impacto no cenário político brasileiro, tanto entre os conservadores quanto entre os progressistas.

Sob ordens do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a PF executou mandados de busca e apreensão em locais vinculados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), após obter indícios de que ele recebia mensalmente entre 300 mil e 500 mil reais de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Embora a ação tenha como objetivo coletar mais provas, Ciro Nogueira não foi preso.

No entanto, seu irmão, Raimundo Nogueira, foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, enquanto Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro e alvo de mandados em Trancoso, na Bahia, foi preso temporariamente. Mendonça também proibiu Ciro Nogueira de se comunicar com os demais investigados e testemunhas. Além das pessoas físicas, quatro empresas (CNLF Empreendimentos, BRGD S.A. , Green Investimentos e Green Energia FIP) tiveram suas atividades suspensas.

A repercussão da operação foi imediata na direita e no Centrão. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema (Novo), criticou duramente o senador, classificando-o como um 'político vendido'. Em suas redes sociais, Zema afirmou que Vorcaro teria bancado jatinhos, hotéis de luxo, lagostas e whisky para Nogueira, em troca de favores para encobrir fraudes no Banco Master.

'O sistema dos intocáveis funciona assim: o povo paga impostos e eles vivem no luxo, protegendo uns aos outros. Mas o silêncio em Brasília mostra que eles estão com medo. O Brasil não é um país pobre, é um país roubado', escreveu. Na mesma linha, a ex-deputada estadual e vereadora de São Paulo, Janaina Paschoal, que é filiada ao PP de Ciro Nogueira, sugeriu que ele se afaste da presidência do partido enquanto as investigações estiverem em curso.

Segundo Paschoal, essa medida permitiria que Nogueira se defendesse sem interferências partidárias e preservasse a imagem do PP. 'Para poder se defender e afastar as graves imputações, entendo que o senador deveria se afastar da presidência do PP. Não falo com gosto, mas com tristeza e esperança de que a verdade seja revelada. Partidos políticos não são propriedades particulares e precisam ser preservados', declarou.

Ela também destacou a importância de proteger os pré-candidatos do partido, que não teriam ligação com as ações investigadas. No Distrito Federal, o senador Izalci Lucas (PL-DF), que se coloca como pré-candidato ao governo local, associou a operação à candidatura à reeleição da governadora Celina Leão (PP), ligada a Ciro Nogueira. Lucas acusou o senador de transformar Brasília em um 'balcão de negócios' e citou investigações anteriores que ligavam Nogueira a fraudes na saúde do DF.

'O Ciro coloca Brasília como um balcão de negócios. Além das participações em ações do governo federal, ele interfere na gestão aqui do DF. No relatório que fiz sobre a COVID no DF, mostrei a ligação dele com relação à saúde do Distrito Federal. Havia relação com Francisco, ex-secretário de Saúde do DF.

Ele foi preso na época. Agora, há também a ligação com Paulo Henrique Costa, que teria sido indicado por ele', afirmou. Na esquerda, o ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, Guilherme Boulos, vinculou Ciro Nogueira à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que teria manifestado interesse em tê-lo como vice.

'O vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro: Ciro Nogueira, da mesada de 300 mil do Master. Precisa desenhar? ', questionou Boulos em suas redes sociais





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