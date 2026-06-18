Operação Compliance Zero: PF cumpre buscas contra Jaques Wagner e outros investigados em esquema de fraudes com Banco Master

A nona fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo STF, mira o senador Jaques Wagner e empresários como Augusto Lima, investigando supostas fraudes envolvendo o Banco Master e o PT na Bahia, com indícios de corrupção e lavagem de dinheiro.

A nona fase da Operação Compliance Zero , deflagrada nesta quinta-feira, tem como alvo principal o senador Jaques Wagner , líder do governo Lula no Senado e ex-governador da Bahia .

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços do parlamentar, além de outros investigados, como o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As ações, autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, acontecem na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. A investigação apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master e o PT na Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Vorcaro e a possível participação de Wagner no esquema.

A PF aponta, em tese, crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, como proibição de contato entre investigados, suspensão de passaportes e, inicialmente, monitoração eletrônica, que não foi implementada. No total, são 18 mandados de busca e apreensão. O empresário Augusto Lima, que já havia sido preso na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, e depois solto pelo TRF-1, também é alvo.

Ele arrematou a rede de supermercados Cesta do Povo, antiga Ebal, privatizada por Rui Costa, sucessor de Wagner no governo da Bahia. Lima implementou o sistema de crédito consignado Credcesta para servidores, que foi levado ao Banco Master. A PF suspeita que ele atuou na venda fraudulenta do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB).

Outro ponto investigado é o pagamento de hospedagem em Lisboa pelo empresário Daniel Vorcaro para o deputado federal Ciro Nogueira e para Hugo Motta, em hotel com diárias de até R$ 100 mil. A consultoria que totalizou R$ 11 milhões em recebimentos e a doação de um apartamento em Salvador, avaliado em R$ 2,5 milhões, também estão sob análise.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada recentemente mostrou que a parcela da população que acredita que o caso afeta mais a família Bolsonaro subiu de 9% em maio para 16% agora, indicando mudança na percepção pública sobre o envolvimento de ex-banqueiro com figuras políticas. O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia também teria sido citado em delação como beneficiário de recursos do esquema.

A operação ocorre em meio a um contexto político delicado, com negociações para que o caso não interfira nas eleições de 2022 na Bahia. Segundo o jornal, Wagner e ACM Neto (União Brasil) teriam chegado a um acordo para tirar o tema da disputa eleitoral. ACM Neto, por sua vez, foi citado em relatório do Coaf como destinatário de R$ 3,6 milhões do Master e da gestora Reag, o que ele justificou como pagamento por serviços de consultoria.

O Ministério Público Federal ainda não se manifestou sobre os desdobramentos desta fase. As investigações seguem em sigilo





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