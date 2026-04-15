Operação Compliance Zero: Negociações de Delação Premiada Acirram Tensão em Brasília e Evidenciam Conexões do Banco Master

A Operação Compliance Zero avança com a possibilidade de delação premiada do banqueiro ligado ao Banco Master, gerando apreensão em Brasília. Escândalo levanta suspeitas sobre envolvimento de figuras políticas e jurídicas proeminentes, com comparações à Lava Jato e debates sobre a lei de delação premiada.

A Operação Compliance Zero já acirrou os ânimos em Brasília a um nível inédito desde a Lava Jato, com a possibilidade de indiciamentos a depender da decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o encaminhamento a uma comissão especial.

Paralelamente, as próximas fases do escândalo envolvendo o Banco Master, que abala os setores político, jurídico e financeiro, devem ser marcadas por acordos de colaboração premiada.

O banqueiro já assinou um termo de confidencialidade, indicando o início das negociações para uma colaboração, conforme revelado por uma fonte anônima à BBC News Brasil.

A defesa de Vorcaro, composta pelos advogados José Luis de Oliveira Lima (Juca) e Sérgio Leonardo, não prevê um prazo para a conclusão das negociações.

Os termos da potencial delação estão sendo discutidos com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), que analisarão a relevância das informações e provas apresentadas pelo acusado.

Tanto a PF quanto a PGR têm autonomia para rejeitar o acordo caso considerem que Vorcaro não esteja fornecendo elementos concretos sobre os crimes ou a participação de outros indivíduos na suposta organização criminosa.

A situação se tornou ainda mais delicada para o ministro do STF, Antonio Dias Toffoli, com a revelação de que ele e seus irmãos são sócios de uma empresa que recebeu milhões de um fundo ligado ao Banco Master pela venda do resort Tayayá, ocorrendo no mesmo dia da prisão do banqueiro.

Adicionalmente, o escritório de sua esposa, Viviane Baci de Moraes, também está sob escrutínio.

Em um movimento estratégico, e em meio à expectativa de uma delação, o ministro Moraes acelerou o andamento de uma ação no Supremo relacionada a delações premiadas, que estava estagnada desde 2021.

Em 8 de abril, ele liberou para julgamento no STF, sem data definida, um processo que busca estabelecer novas regras e limitações para a lei de delação premiada.

Com ramificações que envolvem pelo menos R$ 22 bilhões e o potencial de eclodir em pleno ano eleitoral, o escândalo e a perspectiva de delação têm sido comparados à Operação Lava Jato.

No entanto, a pertinência dessa comparação e os riscos associados a uma possível delação de Vorcaro levantam questionamentos sobre o futuro do escândalo e o impacto da ação no Supremo sobre delações.

Especialistas apontam que uma delação não segue um roteiro fixo, mas teoricamente espera-se que Vorcaro revele o envolvimento de indivíduos de igual peso no esquema, em linha com o princípio de identificar coautores e a estrutura hierárquica da organização criminosa.

Conforme a legislação sobre delações, a defesa do acusado deve apresentar provas que sustentem o relato do delator e negociar a restituição de valores desviados.

Em essência, Vorcaro precisará convencer os investigadores de que sua colaboração é valiosa o suficiente para justificar benefícios, como a redução de pena.

As negociações para a colaboração ocorrem em paralelo à perícia dos celulares e documentos apreendidos com Vorcaro, conforme explica o advogado criminalista Leonardo Yarochewsky, professor e doutor em ciências penais.

Ele ressalta que a delação não pode se basear em fatos já comprovados e que o conteúdo dos aparelhos apreendidos pode não ser exaustivo.

Uma fonte jurídica que acompanha o caso considera improvável que ministros do Supremo sejam mencionados no relato de Vorcaro, embora os laços já revelados do banqueiro com figuras próximas à corte já afetem a percepção pública sobre o tribunal.

Uma pesquisa da AtlasIntel, publicada em março pelo Estado de São Paulo, indicou que 66% dos brasileiros acreditam no envolvimento direto de ministros do STF no caso do Banco Master.

Para Yarochewsky, as informações públicas ou vazadas na imprensa 'ainda não apresentam nenhuma comprovação' de envolvimento de ministros do Supremo em crimes.

A complexidade e o alcance do caso, somados à atuação de órgãos de investigação, sugerem um desdobramento multifacetado, com potencial para reformular entendimentos sobre colaboração premiada e responsabilidade penal no país.

O fato de o processo tramitar no STF pode, inclusive, gerar receio no delator, diminuindo a probabilidade de que ele implique diretamente um ministro da corte, como sugere o parecer de Rodrigues (Martins Fontes, 2020)





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