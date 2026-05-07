Operação Compliance Zero atinge senador Ciro Nogueira e se consolida no STF

A quinta fase da Operação Compliance Zero, realizada nesta quarta-feira, marca a primeira vez que um alvo com foro no STF é investigado: o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A operação, que já havia sido transferida para o Supremo, agora inclui um parlamentar, reforçando a seriedade das investigações contra corrupção e desvio de recursos públicos.

A 5ª fase da Operação Compliance Zero , realizada nesta quarta-feira, foi a primeira a ter um alvo com foro no Supremo Tribunal Federal ( STF ): o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Com isso, terminam as dúvidas sobre a necessidade da investigação permanecer na Corte. A primeira fase da Compliance Zero, realizada em novembro do ano passado, foi autorizada pela Justiça Federal de Brasília e mirou, inicialmente, dirigentes do Banco Master e do BRB.

No início de dezembro, o ministro Dias Toffoli determinou que o caso deveria ir ao STF porque foi encontrado um documento com uma negociação imobiliária entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA). Desde então, outras três fases tinham sido autorizadas pelo STF, uma por Toffoli e duas por André Mendonça, que assumiu o caso em fevereiro, mas nenhuma delas envolvendo autoridades com foro na Corte.

Investigadores analisam há meses o material apreendido nas primeiras fases, principalmente nos diversos celulares de Vorcaro, e já haviam encontrado menções a políticos. Somente agora, contudo, houve uma ação direcionada a um parlamentar. A operação, que tem como objetivo combater a corrupção e o desvio de recursos públicos, ganhou um novo capítulo com a inclusão de um senador no rol de investigados.

As autoridades envolvidas na investigação destacam que a ação reflete a seriedade com que o caso está sendo conduzido e a determinação em apurar todas as irregularidades identificadas. A inclusão de Ciro Nogueira na operação levanta questões sobre possíveis conexões entre o setor financeiro e a classe política, reforçando a necessidade de transparência e responsabilidade nas ações governamentais.

A Operação Compliance Zero tem sido acompanhada de perto pela mídia e pela sociedade, que aguardam os desdobramentos das investigações e a possível identificação de outros envolvidos em práticas ilícitas





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