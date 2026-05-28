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Operação Carbono Oculto: 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados

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Operação Carbono Oculto: 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados
Operação Carbono OcultoMandados De Busca E ApreensãoFraudes Fiscais
📆5/28/2026 11:46 AM
📰cartacapital
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A segunda fase da operação Carbono Oculto visa desarticular estruturas financeiras utilizadas para ocultar recursos provenientes de fraudes fiscais, sonegação e outras atividades ilícitas no mercado de combustíveis.

A segunda fase da operação Carbono Oculto foi realizada em cinco estados brasileiros, resultando em 59 mandados de busca e apreensão . A operação é liderada pelo Ministério Público paulista, com apoio de várias instituições, incluindo a Receita Federal e a Polícia Civil.

A investigação visa desarticular estruturas financeiras utilizadas para ocultar recursos provenientes de fraudes fiscais, sonegação e outras atividades ilícitas no mercado de combustíveis. As apurações indicam que essas estruturas financeiras funcionavam como um 'banco paralelo' da facção, movimentando valores entre distribuidoras, postos de combustíveis, empresas e fundos de investimento ligados ao esquema.

Além disso, a investigação identificou a utilização de fundos de investimento para dificultar a identificação dos reais beneficiários das operações. Outro foco da operação é um núcleo suspeito de desviar nafta petroquímica para postos e terminais de combustíveis na Grande São Paulo. Conforme a investigação, o esquema utilizava empresas de fachada para simular a venda regular de solventes, enquanto o produto era redirecionado para adulteração de combustíveis.

As apurações também indicam a abertura sucessiva de empresas em diferentes estados do país, com o uso de familiares, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até presos como responsáveis formais pelas companhias. Na prática, segundo a investigação, essas empresas serviriam para encobrir a circulação dos produtos desviados, incluindo estratégias de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro por meio de instituições de pagamento e fundos financeiros.

Quatro fundos de investimento investigados no caso somam patrimônio estimado em cerca de 205 milhões de reais, com ativos que cresceram mais de 200% em pouco mais de um ano

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Operação Carbono Oculto Mandados De Busca E Apreensão Fraudes Fiscais Sonegação Lavagem De Dinheiro

 

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