Operação Cadeia de Carbono: Fraudes na Importação de Combustíveis Movimentam Bilhões no Brasil

Receita Federal deflagra operação contra fraudes na importação de combustíveis, com apreensões de milhões de reais e foco em organizações criminosas. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende aprovação de lei contra devedores contumazes.

Após a Receita Federal intensificar o combate a fraudes na importação de combustíveis, deflagrando a Operação Cadeia de Carbono nesta sexta-feira, 19, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a prevalência dessa prática criminosa que movimenta cifras bilionárias no país. A operação, que teve como foco inicial dois navios com destino ao Rio de Janeiro, já resultou na apreensão de aproximadamente 240 milhões de reais em cargas.

Haddad fez questão de ressaltar que esse valor representa apenas uma pequena fração do montante total que poderá ser alvo das investigações, evidenciando a amplitude e a gravidade do esquema de corrupção. Durante coletiva de imprensa, o ministro enfatizou que a natureza rotineira dessas fraudes sugere a existência de um mercado ilegal de proporções significativas, envolvendo bilhões de reais e impactando negativamente a economia nacional.\A Operação Cadeia de Carbono não apenas expõe a complexidade das fraudes na importação de combustíveis, mas também revela a necessidade urgente de fortalecer as ferramentas de combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro. O ministro Haddad aproveitou a oportunidade para defender a aprovação do projeto de lei contra o devedor contumaz, uma iniciativa legislativa que visa punir empresas que recorrem à fraude fiscal de forma reiterada e sistemática para obter vantagens financeiras indevidas. O projeto de lei complementar (PLP) 125/22, que aborda essa questão, já foi aprovado pelo Senado Federal no início de setembro, mas ainda aguarda a apreciação da Câmara dos Deputados. Haddad manifestou a esperança de que a operação da Receita Federal sirva como um incentivo para que os deputados acelerem a análise e aprovação do projeto, destacando a necessidade de modernizar a legislação brasileira para combater a impunidade e proteger a integridade do sistema tributário. Segundo o ministro, a legislação atual demonstra fragilidade frente àqueles que utilizam a fraude como estratégia para obter lucros ilícitos, prejudicando a concorrência leal e a arrecadação de impostos.\A Operação Cadeia de Carbono se concentra em práticas fraudulentas na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e seus derivados. A ação envolve importadoras em cinco estados brasileiros: Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, demonstrando a abrangência geográfica da atividade criminosa. O objetivo principal da ofensiva é desmantelar organizações criminosas especializadas na interposição fraudulenta, uma tática utilizada para ocultar os verdadeiros importadores e a origem dos recursos financeiros envolvidos nas operações. De acordo com um comunicado da Receita Federal divulgado nesta sexta-feira, esse modelo criminoso sustenta outros delitos graves, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. A complexidade e a sofisticação dos esquemas fraudulentos exigem uma resposta enérgica e coordenada por parte das autoridades, incluindo o fortalecimento da fiscalização, a aplicação de punições severas e a adoção de medidas preventivas para coibir novas ocorrências. A Receita Federal está empenhada em intensificar suas investigações e ampliar o alcance da Operação Cadeia de Carbono, visando desarticular completamente as redes criminosas e recuperar os recursos desviados dos cofres públicos, com a expectativa de que a ação sirva como um exemplo para desencorajar práticas fraudulentas e promover a conformidade fiscal em todo o setor de combustíveis





VEJA / 🏆 5. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Fraude Fiscal Importação De Combustíveis Receita Federal Operação Cadeia De Carbono Devedor Contumaz

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Fraudes no INSS: Mais de R$ 1 bilhão já foram devolvidos a aposentados, diz ministroSegundo Queiroz, ainda há mais de R$ 2 bi para serem devolvidos aos afetados pela fraude

Consulte Mais informação »

CPI do INSS: após negar envolvimento com fraudes, advogado decide ficar em silêncioNelson Wilians foi alvo de busca e apreensão na última semana; PF aponta ligação entre o advogado e empresário investigado como beneficiário de desvios na Previdência. Ele se negou a assinar termo para dizer a verdade.

Consulte Mais informação »

Advogado nega envolvimento em fraudes e decide ficar em silêncio em CPMISiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Ipiranga vê aumento de vendas de combustíveis após operação Carbono OcultoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Receita deflagra operação contra lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveisInvestigações apontam envolvimento de laranjas, organizações criminosas e grupos empresariais de grande porte

Consulte Mais informação »

Receita Federal lança operação mirando fraudes na importação de combustíveisImportadores de cinco estados são alvos de investigação nesta sexta-feira; cargas de dois navios foram apreendidas

Consulte Mais informação »