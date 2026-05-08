Operações integradas entre Brasil e Peru apreendem 14 toneladas de drogas e desarticulam laboratório de cocaína na Amazônia

Uma mega operação integrada entre as Forças Armadas do Brasil e do Peru apreendeu cerca de 14 toneladas de drogas e desarticulou um laboratório de processamento de cocaína na região da fronteira amazônica, próximo ao Vale do Rio Javari, no Amazonas. As ações ocorreram durante a Operação Ágata Amazônia 2026 e Operação Espelhada, estratégicas no combate ao narcotráfico que reuniu tropas dos dois países em operações simultâneas na faixa de fronteira.

Uma mega operação integrada entre as Forças Armadas do Brasil e do Peru apreendeu cerca de 14 toneladas de drogas e desarticulou um laboratório de processamento de cocaína na região da fronteira amazônica , próximo ao Vale do Rio Javari, no Amazonas .

As ações ocorreram durante a Operação Ágata Amazônia 2026 e Operação Espelhada, estratégicas no combate ao narcotráfico que reuniu tropas dos dois países em operações simultâneas na faixa de fronteira. Desde o dia 27 de abril o trabalho vem sendo coordenado pelo Ministério da Defesa brasileiro, com foco no combate a crimes transfronteiriços e ambientais em áreas remotas da Amazônia, especialmente na fronteira com o Peru e a Colômbia





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