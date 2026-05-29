ONU inclui Israel na lista de perpetradores de violência sexual em conflitos, após denúncias de abusos contra prisioneiros palestinos

A Organização das Nações Unidas (ONU) incluiu Israel na lista de perpetradores de violações sexuais em conflitos, após denúncias de abusos contra prisioneiros palestinos em Gaza e na Cisjordânia. O relatório anual da ONU, enviado aos membros do Conselho de Segurança, cita casos de estupro com objeto, estupros coletivos, violência física contra os órgãos genitais, nudez forçada e revistas corporais ‘sem aparente justificativa de segurança’ cometidos por membros do exército israelense, das forças de segurança e do serviço penitenciário.

Confinados a um terço do enclave desde o cessar-fogo, palestinos residentes em Gaza têm que viver em acampamentos improvisados e edifícios destruídos foram incluídos na lista da ONU sobre violências sexuais em conflitos, principalmente em relação a acusações apresentadas por prisioneiros, segundo um relatório anual ao qual aEm agosto do ano passado, o secretário-geral da ONU , António Guterres, advertiu Israel e a Rússia sobre o risco de serem incluídos na lista.

No entanto, ‘as Nações Unidas continuaram registrando incidentes e manifestações de violência sexual’ no contexto da guerra na Ucrânia e nos territórios palestinos ocupados, de acordo com seu novo relatório, que será enviado em breve aos membros do Conselho de Segurança





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