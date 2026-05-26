Ônibus do Rio vão aceitar PIX, cartões de crédito e débito: quando começa a valer?

A partir de junho, ônibus no Rio aceitarão PIX, cartões de crédito e débito como pagamento. Inicialmente, o PIX será testado na linha 634 e expandido para todo o sistema até o fim de junho.

A partir de junho, ônibus no Rio aceitarão PIX , cartões de crédito e débito como pagamento. Inicialmente, o PIX será testado na linha 634 e expandido para todo o sistema até o fim de junho.

Cartões NFC também serão aceitos gradualmente. A integração do Bilhete Único Carioca não valerá para PIX e NFC, que debitarão o valor integral da passagem. O uso do dinheiro para embarcar nos ônibus do Rio está com os dias contados. A partir de sábado, só será possível cruzar a roleta dos coletivos municipais mediante o uso dos cartões Jaé - bilhete físico ou aplicativo - ou Riocard (apenas beneficiários cadastrados do Bilhete Único Intermunicipal).

Diante desse cenário, a prefeitura inicia nesta terça-feira o período de testes de outra modalidade: o pagamento por PIX. Até o fim de junho, cartões de crédito e débito também poderão ser usados nos validadores do Jaé. A partir desta terça-feira (26 de maio), o pagamento por PIX estará disponível em ônibus da linha 634 (Bananal-Saens Peña), de maneira experimental. A previsão é de que essa modalidade de pagamento seja ampliada para todo o sistema até o fim de junho.

Em entrevista coletiva, o prefeito Eduardo Cavaliere chegou a afirmar que "até o dia 30, todos" os coletivos da cidade aceitarão o novo modo de pagamento. A tela do validador do Jaé no ônibus exibirá o botão "pagar com PIX". Após clicar nessa opção, será exibido um QR Code, que - disponível por 30 segundos - deve ser usado para fazer o pagamento no aplicativo do banco.

O QR Code será exibido por 30 segundos na tela do validador do Jaé. Caso o tempo não seja suficiente, basta ao passageiro gerar um novo QR Code na tela do validador. Não. Inicialmente, o teste começa nos ônibus.

Mas, em breve, a modalidade também será disponibilizada nos demais modais, como BRT e VLT. O pagamento com cartões de crédito e débito também começará a ser disponibilizada, de maneira gradual, a partir de 15 de junho. A expansão para todo o sistema está prevista para ocorrer até o fim do mês que vem. A integração do Bilhete Único Carioca será válida com pagamentos em PIX ou cartões de crédito e débito?

Não. Só terá direito às integrações do Bilhete Único Carioca (BUC) os passageiros com CPF cadastrado no sistema do Jaé: seja os que usam o cartão preto ou o pagamento via aplicativo. Quem pagar com PIX ou NFC (cartões de crédito e débito) terá o valor integral da passagem debitado a cada viagem.

A partir do próximo sábado, o cartão verde do Jaé também deixa de fazer a integração e, assim, também debitará o valor integral da passagem em cada meio usado. No VLT, que não tem catracas, o controle do pagamento é feito por agentes da concessionária, que circulam entre os vagões conferindo se o passageiro passou ou não o seu bilhete ao embarcar. Mas como será esse controle com o pagamento por PIX ou com cartões de crédito e débito?

A concessionária VLT Carioca informa que esse procedimento ainda "será estruturado", para "garantir a segurança e a eficiência na prestação do serviço aos passageiros, acompanhando a evolução e a modernização dos meios de pagamento". A partir do próximo sábado, as integrações disponíveis no sistema só serão feitas por quem usa o cartão Jaé preto ou gera QR Code no aplicativo do Jaé





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