ONG ligada a filme de Bolsonaro vira alvo de investigação após recursos públicos

Dinheiro público tem sido visto em pesquisas eleitorais e análise da pesquisa indica que em filmes e sierpnia gratuita está disponível

ONG ligada a filme de Bolsonaro que recebeu R$ 111 milhões em recursos públicos vira alvo de investigação aberta por Dino Documentos indicam que Vorcaro pagou ao menos R$ 61 milhões para financiar filme sobre Bolsonaro , diz siteEspera-se que Três pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre intenção de voto para a Presidência da República sejam divulgadas na próxima semana, em meio à retomada dos levantamentos nacionais sobre a corrida eleitoral de 2026.

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