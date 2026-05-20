ONG Instituto Conhecer Brasil e empresa de Karina Cardona produzem filme sobre Bolsonaro

The owner, Karina Ferreira da Gama, is also the president of the institute and Gou Up Entertainment, the company producing the film. Despite the investigation led by the MP and PC, the institute has used canceled notes and false receipts to justify expenses from the contracts.

A empresária Karina Ferreira da Gama, dona da ONG Instituto Conhecer Brasil e da empresa que produz o filme sobre Jair Bolsonaro , tem contracts por pelo menos R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de pontos de wi-fi gratuitos na periferia.

Ao Ministério Público de São Paulo e à Polícia Civil, a ONG apresentou notas irregulares no valor de R$ 16,5 milhões, para justificar despesas em dinheiro real. Levantamento feito pelo g1 nas prestações de contas da ONG gerida pela Karina Ferreira da Gama aponta que foram usadas notas milionárias canceladas no site da própria prefeitura e recibos e notas sem valor fiscal. Outros dois exemplos de notas fiscais canceladas envolveram a empresa com Anaelle, Make One Tecnologia Digital Ltda.

, que apresentou quatro faturas para justificar despesas de R$ 8,5 milhões, e a empresa Complexsys Soluções Integradas Ltda. , contratada pela ONG para prestação de serviços, que emitiu uma nota fiscal de R$ 2 milhões para serviços técnicos. A mesma nota foi cancelada no mesmo dia, mas incluída na prestação de contas da ONG





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ONG Investigação Jair Bolsonaro Cancelados Nota Fiscal

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