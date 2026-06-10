Onda de Violência Anti-Imigrante em Belfast Após Ataque com Faca

Após um ataque com faca que deixou uma pessoa gravemente ferida, grupos de homens mascarados incendiaram casas e veículos em Belfast, em distúrbios anti-imigrantes que atingiram principalmente moradores negros. Políticos condenaram os atos e alertaram para a manipulação do caso por extremistas.

Um surto de violência anti-imigrante abalou Belfast , capital da Irlanda do Norte, na noite de terça-feira (9), após um ataque com faca que deixou um homem gravemente ferido.

Grupos de homens mascarados incendiaram casas e veículos em vários pontos da cidade, especialmente na zona leste, onde uma multidão de cerca de 100 pessoas arrombou portas e quebrou janelas de residências. Muitas das vítimas dos ataques eram negras, segundo relatos de moradores e um pastor local. A polícia precisou intervir com veículos blindados para tentar controlar a situação. As chamas destruíram completamente algumas casas, deixando apenas estruturas carbonizadas, enquanto outros imóveis apresentavam fachadas enegrecidas pela fumaça.

Vários carros foram reduzidos a carcaças e um ônibus também foi consumido pelo fogo. Cenas de pânico foram registradas, com famílias sendo evacuadas às pressas de seus lares em chamas, conforme mostrou a BBC em sua transmissão. O incidente que desencadeou a onda de violência ocorreu na noite de segunda-feira (8), no norte da cidade.

Um homem sudanês de 30 anos é acusado de tentativa de homicídio, porte de arma branca e ameaça de morte contra uma vítima de cerca de 40 anos, que sofreu cortes profundos no rosto, nas costas e ferimentos graves nos olhos durante um ataque descrito como brutal. Uma faca de cozinha foi encontrada no local e pedestres ajudaram a conter o agressor antes da chegada da polícia, ação que, segundo as autoridades, pode ter salvado a vida da vítima.

O caso ganhou grande repercussão após vídeos do ataque viralizarem nas redes sociais. O bilionário Elon Musk compartilhou mensagens de ativistas anti-imigração, como Tommy Robinson, que convocavam protestos, e incentivou manifestações "repetidamente e em alto e bom som". A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, classificou os ataques como atos de "pura covardia" e afirmou que "não há desculpa nem justificativa". O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chamou o esfaqueamento inicial de "repugnante".

A ministra da Justiça local, Naomi Long, alertou que "pessoas de má-fé" estavam tentando instrumentalizar o medo e a raiva para atacar pessoas com base na cor da pele, lembrando o histórico de conflitos na região. Claire Hanna, líder do SDLP, descreveu a violência como um "pogrom racial" e criticou o ecossistema online que, segundo ela, fomentou os distúrbios. Protestos menores também ocorreram em frente ao Parlamento em Londres, com outras manifestações relatadas em várias partes do Reino Unido.

A tensão na Grã-Bretanha está elevada após casos como o assassinato de um estudante, que foi algemado pela polícia enquanto morria, levando partidos populistas a culparem a política de asilo. A Irlanda do Norte já havia registrado tumultos anti-imigrantes no ano passado, baseados em acusações que depois foram retiradas. O suspeito sudanês foi formalmente indiciado na terça-feira e aguarda julgamento





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