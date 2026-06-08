Onda de frio recorde atinge Sul e Centro-Oeste do Brasil em 2026

Madrugada de sábado registra temperaturas historicamente baixas em capitais do Sul e Centro-Oeste, com alerta de perigo potencial emitido pelo INMET para três estados. Evento de resfriamento radiativo intenso se espalha por diversas regiões.
Uma intensa onda de frio varreu o Brasil na madrugada do último sábado (6), batendo recordes de menor temperatura para o ano de 2026 em diversas capitais do Sul e do Centro-Oeste .
O fenômeno, explicado por um forte resfriamento radiativo causado pela falta de nebulosidade, também teve reflexos em partes do Nordeste e deixou as madrugadas do Sudeste e Centro-Oeste com clima semelhante ao observado no dia do recorde. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo potencial, válido até o fim desta segunda-feira (8), para áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, alertando para chuva intensa, ventos fortes e granizo.
A situação exige atenção da população para evitar danos e acidentes. Nas áreas metropolitanas de Porto Alegre, no noroeste e nordeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e sudoeste paranaense, os riscos são maiores. O INMET orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores durante rajadas de vento e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, devido ao baixo risco de corte de energia elétrica.
A cidade catarinense registrou impressionantes -10,4°C, uma das menores temperaturas já medidas no país. A pouca nebulosidade noturna, que permitiu grande perda radiativa, foi o motor do resfriamento intenso. Essa condição se estendeu por todo o Centro-Oeste, com temperaturas abaixo de 10°C em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, e um pouco acima dessa marca em partes de Mato Grosso.
No Sudeste, a onda de frio também se fez presente, com as capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e Goiânia batendo seus recordes anuais de menor temperatura. Na Vila Militar, no Rio de Janeiro, a temperatura reached 12,5°C, superando os 12,9°C de maio. Em Belo Horizonte, Pampulha registrou 8,8°C, novo recorde para 2026, anteriormente era 12,9°C na quinta-feira (4). Vitória alcançou 14,8°C, quebrando o recorde anterior de 16,4°C do dia 30 de maio.
Já em Goiânia, a mínima de 11,3°C superou a marca de 13,1°C do início de maio. O evento demonstra a variabilidade climática e a ocorrência de fenômenos de resfriamento radiativo concentrados, trazendo desafios para a agricultura, infraestrutura e a rotina da população. A combinação de ar seco, céu limpo e ventos calmos favoreceu a perda rápida de calor durante a noite, resultando em temperaturas muito baixas em áreas de maior altitude e interioranas.
A permanência dessa massa de ar frio nos próximos dias manterá as temperaturas baixas, exigindo cuidados contínuos, especialmente nas regiões sob alerta do INMET
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