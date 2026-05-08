Onda de frio intensa atinge o Brasil e deve persistir até a próxima semana

Uma forte frente fria está avançando pelo Brasil, trazendo temperaturas baixas e ventos fortes para a Região Sul e outras partes do país. O fenômeno deve persistir até pelo menos a próxima quarta-feira, 13, com previsão de geadas e temperaturas abaixo de 16°C em algumas áreas.
O Brasil está enfrentando uma forte onda de frio a partir desta sexta-feira, 8, que deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira, 13, conforme informações da Clima tempo.
Uma intensa frente fria já se organizou entre a Argentina, o Paraguai, o extremo sul do Brasil e o Uruguai, avançando desde as primeiras horas desta sexta-feira pelo Rio Grande do Sul. Junto com esse fenômeno, um ciclone extratropical está se formando no oceano próximo à costa da Argentina.
Esse ciclone, que terá características explosivas, gerando o que se chama de 'ciclone bomba', não terá influência direta no Brasil, mas a acentuada queda da pressão atmosférica na costa argentina criará uma diferença de pressão muito grande, gerando ventos moderados a fortes em áreas do centro-sul do Brasil. A previsão é de fortes rajadas de vento até o próximo domingo, 10, mesmo sem a ocorrência de chuvas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria continua avançando pela Região Sul, provocando pancadas de chuva com trovoadas no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sudoeste do Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, 8. São esperados ventos fortes de até 70 km/h em todo o litoral gaúcho. Já no sábado, 9, o sistema também provocará pancadas de chuva e queda nas temperaturas nos estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.
A previsão é de ventos intensos no litoral do Rio Grande do Sul e de declínio nas temperaturas. Durante o domingo, 10, a intensa massa de ar frio continuará avançando pelo continente e atingirá o centro-sul de Rondônia.
O frio mais rigoroso será na região Sul do País, onde as máximas não devem passar dos 16°C, com destaque para a Serra Catarinense, que terá máxima de apenas 12°C. Há previsão de geada entre o sudoeste do Paraná e a região centro-oeste de Santa Catarina. Na segunda-feira, 11, a frente fria alcançará uma área ampla que vai desde o Sul Fluminense até o Acre, passando por Rondônia, Cuiabá, Sul Goiano, Triângulo Mineiro e Sul de Minas.
O frio intenso permanecerá no Sul do Brasil, com geada esperada em todos os estados da Região, além do Sudoeste do Mato Grosso do Sul
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