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Onda de calor extremo na França causa mortes, cancelamentos e reforça alerta climático

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Onda de calor extremo na França causa mortes, cancelamentos e reforça alerta climático
Onda De CalorFrançaMudanças Climáticas
📆6/18/2026 8:23 PM
📰JornalOGlobo
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Uma forte onda de calor atinge a França com temperaturas recordes, levando a mortes, suspensão de trens, aulas e exames, além de cancelamento de eventos. A situação destaca a crescente frequência de ondas de calor na Europa em razão das mudanças climáticas.

A França enfrenta uma intensa onda de calor que já registrou temperaturas de até 40°C, causando a morte de um homem de 30 anos em Ermont, perto de Paris, devido a uma parada cardiorrespiratória durante exercícios.

As autoridades emitiram um alerta laranja, o segundo nível mais alto, para a região central e de Paris, recomendando hidratação, roupas leves e evitar o sol no horário mais quente. A companhia ferroviária SNCF cancelou até segunda-feira 71 trens regionais com destino ao sul do país, temendo falhas nos sistemas de ar-condicionado. Escolas adiantaram a saída e exames finais do ensino médio foram adiados em Poitiers.

O pico do calor deve ocorrer no domingo ou segunda-feira, coincidindo com a Fête de la Musique, cujas celebrações foram canceladas em algumas cidades. A Prefeitura de Paris autorizou o banho no Canal Saint-Martin sob vigilância. Dados da Météo-France mostram que 34 das 51 ondas de calor desde 1947 ocorreram após 2000, e 26 desde 2011, evidenciando aumento de frequência ligado às mudanças climáticas

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