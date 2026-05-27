OMS pede cessar-fogo no leste do Congo para conter surto de Ebola

Diretor-geral da OMS solicita cessar-fogo imediato no leste da República Democrática do Congo para conter surto de Ebola da cepa Bundibugyo, que já causou mais de 200 mortes e milhões de deslocados.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um apelo urgente nesta quarta-feira (27) por um cessar-fogo imediato no leste da República Democrática do Congo (RDC) para conter o avanço do surto de Ebola causado pela cepa Bundibugyo.

Em uma declaração publicada na rede social X, ele destacou que os combates em curso estão forçando deslocamentos em massa da população e facilitando a propagação da doença em campos de refugiados superlotados, onde as condições sanitárias são precárias e o acesso a cuidados médicos é limitado. A cepa Bundibugyo do Ebola, que não possui vacina ou tratamento aprovado, foi classificada pela OMS como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional neste mês, e os casos estão aumentando de forma alarmante.

Até o momento, mais de 900 casos suspeitos e mais de 200 mortes suspeitas foram registrados em três províncias do leste do Congo: Kivu do Norte, Kivu do Sul e Ituri. A situação é agravada pelo fato de que Kivu do Norte está sob controle dos rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, enquanto Kivu do Sul é controlado pelo grupo rebelde Alliance Fleuve Congo.

Os confrontos entre forças governamentais e grupos armados continuam, apesar das tentativas de mediação lideradas pelos Estados Unidos e outras potências internacionais. Milhões de pessoas já foram deslocadas internamente, e a agência de refugiados da ONU informou que os centros de trânsito e recepção na região do Nilo Ocidental, em Uganda, na fronteira com o Congo, estão operando com mais do dobro da capacidade.

A organização humanitária Save the Children revelou que um quarto das mortes confirmadas por Ebola são de crianças e pediu um aumento urgente nas medidas de prevenção de infecções, como distribuição de materiais de higiene e treinamento de profissionais de saúde. Grupos de ajuda humanitária estão enviando equipes e equipamentos para a região, mas enfrentam dificuldades devido à desconfiança das comunidades locais, que resultou em ataques a médicos e destruição de infraestrutura de saúde.

Até agora, os doadores prometeram cerca de 500 milhões de dólares para combater o surto, mas grande parte desse valor ainda não foi desembolsado, segundo autoridades de saúde. A OMS alerta que, sem um cessar-fogo, será impossível conter a disseminação do vírus, pois as bombas impedem a construção de confiança com as comunidades e o isolamento adequado dos doentes.

A situação no leste do Congo é crítica e exige uma resposta coordenada e imediata da comunidade internacional para evitar que o surto se transforme em uma catástrofe sanitária ainda maior





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola República Democrática Do Congo Cessar-Fogo OMS Surto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OMS alerta que epidemia de ebola no congo é 'extremamente grave'Surto já soma mais de 900 casos suspeitos e confirmados e 204 mortes prováveis no país

Read more »

Congo cancela preparação em Kinshasa antes da Copa do Mundo por causa do EbolaSeleção tenta evitar restrições sanitárias dos EUA para disputar o Mundial

Read more »

Habitantes da RD Congo invadem hospital para levar corpo de vítima do ebola | Mundo e CiênciaCaso aconteceu na província Ituri, onde está o epicentro da epidemia

Read more »

RD Congo altera planejamento para Copa do Mundo após surto de Ebola |Federação cancelou a etapa da preparação em Kinshasa para evitar restrições de entrada nos Estados Unidos

Read more »