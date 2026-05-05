OMS investiga surto de hantavírus em cruzeiro em Cabo Verde com três mortes

A Organização Mundial da Saúde investiga um possível caso de transmissão interpessoal de hantavírus em um cruzeiro em Cabo Verde, onde três passageiros morreram. O navio está a caminho da Espanha para investigação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está investigando um possível caso de transmissão interpessoal de hantavírus a bordo de um cruzeiro em Cabo Verde , onde três passageiros perderam a vida.

Apesar da presunção inicial de que as infecções ocorreram fora da embarcação, a OMS não descarta a possibilidade de contágio entre passageiros durante a viagem. O cruzeiro, identificado como Hondius, está a caminho da Espanha para uma investigação completa, que incluirá análise epidemiológica e desinfecção total. Este surto é particularmente incomum devido à sua localização e à potencial transmissão entre humanos, algo raro para o hantavírus, que é normalmente transmitido por roedores.

A OMS está colaborando estreitamente com as autoridades espanholas para receber o navio nas Ilhas Canárias e conduzir a investigação. Até o momento, sete casos foram identificados, incluindo dois confirmados em laboratório e cinco suspeitos, com três mortes registradas, um paciente em estado crítico e três com sintomas leves. A organização também está rastreando passageiros de um voo de Santa Helena para Joanesburgo, após a morte de uma turista holandesa infectada com o vírus em um hospital sul-africano.

O marido da turista também faleceu a bordo do cruzeiro. O hantavírus é um grupo de vírus transmitidos por roedores que podem causar doenças graves em humanos, como a síndrome pulmonar por hantavírus (afetando os pulmões) e a febre hemorrágica com síndrome renal (afetando os rins). A transmissão ocorre principalmente através da inalação de partículas contaminadas com urina, fezes ou saliva de roedores, ou por contato direto com materiais contaminados.

A transmissão entre humanos é extremamente rara, com exceção do hantavírus Andes, encontrado na América do Sul, que demonstrou capacidade de transmissão limitada entre pessoas. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, incluindo febre, fadiga, dores musculares e dor de cabeça, podendo evoluir para insuficiência respiratória em casos graves. A taxa de letalidade de algumas formas da síndrome pulmonar por hantavírus pode ultrapassar 40%. A OMS está facilitando a evacuação médica de pacientes sintomáticos e fornecendo suporte aos afetados.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou a colaboração com os Estados-membros e os operadores do navio na resposta a este surto. Este incidente levanta preocupações sobre a saúde pública e a necessidade de vigilância em ambientes fechados, como navios de cruzeiro, onde a proximidade entre as pessoas pode facilitar a propagação de doenças infecciosas.

A investigação completa na Espanha é crucial para determinar a fonte da infecção, a via de transmissão e o risco para os passageiros e tripulantes restantes a bordo. A desinfecção total da embarcação é uma medida essencial para prevenir a propagação do vírus. A OMS continua a monitorar a situação de perto e a fornecer orientação e apoio aos países afetados.

A iniciativa Irineu do GLOBO, que utiliza inteligência artificial para a produção de conteúdo, está supervisionada por jornalistas, garantindo a precisão e a confiabilidade das informações divulgadas. A rápida resposta da OMS e a colaboração internacional são fundamentais para conter o surto e proteger a saúde pública. A identificação precoce dos casos, o isolamento dos pacientes e a implementação de medidas de controle de infecção são essenciais para minimizar o impacto da doença.

A conscientização sobre os riscos associados ao hantavírus e a adoção de medidas preventivas, como a higiene pessoal e o controle de roedores, são importantes para reduzir a incidência da doença





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