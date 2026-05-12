OMS Director Says 'Work Not Over' With Cruise Ship Rescue and Warns of More Cases

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director da Organização Mundial da Saúde (OMS), expressed concerns over the hantavirus-affected cruise ship rescue in Tenerife and warned of potential additional cases as countries follow guidelines. The urgency stems from the virus' long incubation period, indicating a potential surge in cases in the coming weeks and months. Despite the effort, there remains the risk of transmission due to a variant of the virus detected on the ship, which can be transmitted directly from person to person.

Tedros Adhanom Ghebreyesus , diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou nessa terça-feira, 12, que o 'trabalho não terminou' com a repatriação dos passageiros do cruzeiro afetado por hantavírus e pediu que os países se preparam para 'mais casos' de contágio seguindo suas 'diretrizes'.

Não há indícios de que estejamos diante do início de um surto de maior magnitude. Mas, claro, a situação pode mudar e, dado o longo período de incubação do vírus, é possível que vejamos mais casos nas próximas semanas, afirmou ele em Madri, depois de ter estado na ilha espanhola de Tenerife para o resgate de passageiros do navio Hondius





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tedros Adhanom Ghebreyesus Organizacao Mundial Da Saude Cruise Ship Rescue Hantavirus Variant Of The Virus Direct Transmission Long Incubation Period Infection Control

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OMS vê riscos em decisão dos EUA sobre passageiros de cruzeiro com hantavírusTedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, afirmou que a decisão dos EUA de não impor quarentena automática aos passageiros evacuados do cruzeiro Hondius envolve riscos sanitários e repatriação dos ocupantes do navio afetado por um surto de hantavírus que já deixou três mortos.

Read more »

OMS confirma sete casos de hantavírus andino em passageiros de cruzeiroSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Hantavírus: sobe para 7 o número de casos confirmados em passageiros de cruzeiro, diz OMSO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Quarentena e sinais da infecção: as recomendações da OMS para lidar com os casos de hantavírusOrganização recomenda 42 dias de isolamento para os casos de contato, em residências ou em clínicas especializadas

Read more »