OMS declara emergência por ebola na RDC; EUA, México e Canadá impõem restrições a viajantes

A OMS classificou o surto de ebola na República Democrática do Congo como emergência internacional. Em resposta, Estados Unidos, México e Canadá anunciaram medidas coordenadas para viajantes de regiões de risco, incluindo proibições de entrada e quarentenas, visando proteger a saúde pública durante a Copa do Mundo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no dia 17 de maio o surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC) como uma 'Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional', alertando para o alto risco de propagação para países vizinhos.
O anúncio ocorre em meio a esforços intensificados de agências humanitárias, como a Cruz Vermelha, que atua na desinfecção de áreas de isolamento no Hospital Geral de Mongbwalu, na província de Ituri. O surto, causado pelo vírus Bundibugyo, preocupa autoridades globais, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo, que atrairá visitantes para a América do Norte.
Em resposta ao avanço da doença, Estados Unidos, México e Canadá anunciaram medidas sanitárias coordenadas para viajantes provenientes de regiões africanas consideradas de maior risco. Em comunicado conjunto divulgado nesta quinta-feira (28), os três países afirmaram que a saúde e a segurança de cidadãos e visitantes são prioridades durante o evento esportivo.
Embora não tenham detalhado as ações específicas, as nações já implementaram restrições individuais: os EUA proibiram a entrada de não cidadãos que estiveram na RDC, Uganda ou Sudão do Sul nos últimos 21 dias, estendendo a medida a portadores de green card. O Canadá bloqueou a entrada de residentes desses países por 90 dias e exigirá quarentena de 21 dias para canadenses e residentes que retornarem das áreas afetadas.
O México, por sua vez, reforçou a triagem em aeroportos e recomendou evitar viagens à RDC, com quarentena obrigatória para passageiros vindos de lá. A OMS destacou que a situação na RDC é crítica, com potencial de disseminação para nações vizinhas como Uganda, Ruanda e Sudão do Sul. A declaração de emergência internacional permite mobilizar recursos e coordenar respostas globais. Enquanto isso, equipes de saúde locais enfrentam desafios logísticos e de infraestrutura para conter o vírus.
A comunidade internacional observa com atenção, pois a Copa do Mundo na América do Norte aumenta os fluxos migratórios e a necessidade de vigilância sanitária. Apesar das medidas, especialistas alertam que a cooperação entre países é essencial para evitar uma crise de saúde pública global
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