OMS contabiliza 139 mortes suspeitas por ebola na RDC e em Uganda

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está trabalhando para desenvolver uma vacina contra a ebola, mas o processo levará meses para ser concluído.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) contabiliza 139 mortes suspeitas por ebola na República Democrática do Congo e em Uganda . De acordo com o consultor da OMS, Vasee Moorthy, o processo de seleção de imunizantes candidatos está sendo acelerado diante dos surtos da doença registrados na RDC e em Uganda .

No entanto, levará meses para ser concluído. A OMS também está desenvolvendo uma vacina para combater especificamente a cepa Bundibugyo, responsável pelos surtos na África. A vacina candidata está em desenvolvimento e as doses para ensaios clínicos podem estar disponíveis em cerca de dois ou três meses. A OMS contabiliza quase 600 casos suspeitos e 139 mortes suspeitas por ebola em surtos registrados na RDC e em Uganda.

Oficialmente, 51 casos foram confirmados em duas províncias ao norte da RDC, embora a própria OMS admita ter ciência de que a escala do surto na região é muito maior do que os números apontam. Em Uganda, dois casos foram confirmados na capital Kampala, ambos em pessoas que haviam passado pela RDC. Um dos pacientes morreu pela doença e o outro, um norte-americano, foi transferido para a Alemanha.

O Ministério da Saúde Pública, Higiene e Bem-Estar Social da RDC declarou oficialmente o 17º surto de ebola no país, enquanto o Ministério da Saúde de Uganda confirmou surto de ebola do vírus Bundibugyo após identificar um caso importado: um congolês que morreu na capital, Kampala





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