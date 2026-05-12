OMS confirma 11 casos de hantavírus no navio MV Hondius, incluindo três mortes

A Organização Mundial da Saúde confirmou 11 casos de hantavírus ligados ao surto no navio MV Hondius. Apesar do aumento nos casos, não há indício de disseminação em grande escala. A OMS recomenda quarentena de 42 dias para passageiros evacuados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, nesta terça-feira (12), um comunicado confirmando 11 casos de hantavírus associados ao surto registrado no navio de cruzeiro MV Hondius, incluindo três mortes.

Embora o número de infectados tenha aumentado, a entidade garantiu que não há indícios de uma disseminação mais ampla da doença no momento. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, fez o anúncio durante uma coletiva em Madri e afirmou que não há sinais de que o surto esteja se espalhando em grande escala.

No entanto, ele alertou que a situação pode evoluir nos próximos dias devido ao longo período de incubação do vírus. Um novo caso foi confirmado na Espanha nesta terça-feira, envolvendo uma passageira espanhola que testou positivo para o hantavírus após ser evacuada do cruzeiro. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, a paciente apresentou febre e dificuldade respiratória, mas está estável e sem quadro clínico de deterioração.

Ela faz parte de um grupo de 14 espanhóis retirados do navio no domingo e ainda não há relatos de outros casos positivos entre eles. A OMS informou que nove dos 11 casos confirmados são da cepa Andes do hantavírus, uma variante rara que pode ser transmitida entre pessoas em situações de contato próximo. O vírus geralmente é transmitido por via oral, através do contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados.

Os sintomas, como febre, dores musculares e insuficiência respiratória grave, podem surgir entre uma e oito semanas após a exposição. A OMS recomendou que os passageiros evacuados fiquem em quarentena por 42 dias. Durante essa semana, os últimos passageiros deixaram o navio com casos confirmados de hantavírus. Na Holanda, 12 funcionários de um hospital universitário foram colocados em quarentena preventiva após manipularem fluidos corporais de um paciente infectado sem seguir as recomendações de segurança reforçadas.

O hospital Radboud University Medical Center esclareceu que, embora o risco de transmissão seja baixo, a medida preventiva foi necessária. O surto de hantavírus foi registrado durante uma expedição do MV Hondius, que fez um roteiro entre a Argentina, a Antártida e ilhas remotas do Atlântico Sul. Autoridades sanitárias relataram que esta é a primeira vez que um surto dessa doença é registrado em um navio de cruzeiro.

Nas últimas semanas, países como Espanha e Holanda organizaram operações de evacuação e repatriação dos passageiros. Ao todo, 87 passageiros e 35 tripulantes deixaram o navio em Tenerife, na Espanha, usando equipos de proteção individual completos. Três pessoas morreram desde o início do surto: um casal holandês e um cidadão alemão. O MV Hondius, por sua vez, segue para Rotterdam, na Holanda, onde será submetido a um processo rigoroso de limpeza e desinfecção





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavírus OMS MV Hondius Quarentena Surto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francês repatriado do cruzeiro MV Hondius apresenta sintomas de hantavírus, diz primeiro-ministroPassageiro começou a passar mal durante voo médico para a França; governo anuncia decreto para reforçar medidas sanitárias

Read more »

Hantavírus: veja como cada país está lidando com os evacuados do MV HondiusCom três mortes confirmadas, países adotam estratégias distintas para monitorar cidadãos expostos ao vírus durante cruzeiro

Read more »

Cruzeiro MV Hondius de alto-mar com surto de hantavírus: 17 passageiros estatunidenses repatriadosUm cidadão norte-americano testou positivo para hantavírus após desembarcar em Ilhas Canárias de um cruzeiro MV Hondius, o qual está sendoχεται de alta-mar com surto da doença. O HHS, agência de saúde nacional, está intervenindo na repatriação de todos os 17 passageiros norte-americanos afetados pela doença através de voos Ιε State Department ao Centro de Tratamento Regional de Patógenos Especiais Emergentes da ASPR (RESPTC) no Centro Médico da Universidade de Nebraska.

Read more »

Casos de hantavírus associados à variante Andes no navio MV HondiusO navio MV Hondius, que transportava 147 passageiros e tripulantes em uma viagem pela América do Sul, está envolvido em um surto de hantavírus associado à variante Andes, considerada a única cepa conhecida com potencial de transmissão entre pessoas. Até o momento, o surto já provocou três mortes.

Read more »