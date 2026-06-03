A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alerta para o aumento do risco de secas, chuvas intensas e temperaturas acima da média global nos próximos meses devido ao El Niño.

A Organização Meteorológica Mundial ( OMM ) alerta para o aumento do risco de secas, chuvas intensas e temperaturas acima da média global nos próximos meses. O El Niño é um fenômeno que ocorre a cada dois a sete anos e pode durar entre nove e doze meses.

A OMM explica que a maioria dos modelos de previsão aponta para riscos ao menos moderados e possivelmente fortes. O evento é caracterizado por alterações nos padrões de circulação atmosférica e afeta o regime de chuvas em diversas regiões do planeta. A temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial centro-oriental se aproximou dos limiares que caracterizam o El Niño, e as temperaturas abaixo da superfície chegaram a ficar mais de 6°C acima da média histórica.

O Índice de Oscilação Sul também apresenta condições compatíveis com o desenvolvimento do El Niño. A OMM alerta que o aquecimento global pode amplificar os impactos do El Niño, pois oceanos e atmosfera mais quentes aumentam a disponibilidade de energia e umidade, favorecendo episódios mais intensos de chuva, calor extremo e outros eventos climáticos severos





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