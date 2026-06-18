Olivia Wilde fala sobre críticas e assédio durante namoro com Harry Styles

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, Olivia Wilde relembra a pressão e os insultos que sofreu por causa da diferença de idade em seu relacionamento com Harry Styles, entre 2021 e 2022, e elogia a forma como o cantor lida com a fama e a relação parassocial dos fãs.

A atriz e diretora Olivia Wilde , 42 anos, abordou em entrevista ao podcast Call Her Daddy, nesta quarta-feira (17), as críticas e o assédio que enfrentou durante seu relacionamento com o cantor e ator Harry Styles , 32, com quem manteve um relacionamento entre 2021 e 2022.

A diferença de idade entre os dois se tornou alvo de atenção pública e comentários negativos, mas Olivia afirmou que a pressão externa não interferiu no vínculo que construíram. Ela destacou a carga emocional que Harry carrega devido à sua exposição e à relação parassocial que os fãs estabelecem com ele, descrevendo a situação como um fardo pesado que ele suporta com elegância.

"É uma responsabilidade enorme que todas essas estrelas têm que carregar, é simplesmente impossível", comentou. A diretora contou que frequentava os shows do ex-namorado e era xingada pelo público, ouvir insultos como "sua vadia!

" e perceber que as pessoas pareciam incomodadas com sua felicidade e ostensiva presença. Ela também observou que Harry, ao namorar alguém mais jovem no mesmo período, não sofreu a mesma reação. Wilde expressou arrependimento por não ter se defendido publicamente na época, pois sua tentativa de ser forte e superar o assédio pode ter parecido inautêntica, mas explicou que seu foco estava em apoiar Harry e lidar com a situação de forma privada.

Ao descrever o relacionamento, ela o chamou de "maravilhoso, tão doce e bonito, tão caseiro, tão carinhoso e adorável" e disse que viviam numa bolha onde o julgamento não conseguia penetrar, algo que considerou um milagre e uma prova de que conseguiram proteger sua relação. A entrevista reforça como a fama e a cultura de fandom podem afetar a vida pessoal de figuras públicas, especialmente mulheres que se relacionam com ídolos jovens, submetendo-as a um escrutínio e a um assédio muitas vezes silenciados pela indústria e pela sociedade





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