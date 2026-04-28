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Oklahoma City Thunder avança na NBA com vitória sobre Phoenix Suns e destaque de Shai Gilgeous-Alexander

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Oklahoma City Thunder avança na NBA com vitória sobre Phoenix Suns e destaque de Shai Gilgeous-Alexander
NBAOklahoma City ThunderPhoenix Suns
📆4/28/2026 4:32 AM
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O Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, venceu o Phoenix Suns por 131 a 122, com Shai Gilgeous-Alexander marcando 31 pontos. O time avança para as semifinais, onde enfrentará o vencedor entre Lakers e Rockets. O jogo também destacou a performance de Cooper Flagg e a votação para o Melhor Jogador da Temporada.

O Oklahoma City Thunder , líder da Conferência Oeste da NBA , confirmou sua superioridade ao derrotar o Phoenix Suns por 131 a 122 em um jogo emocionante.

O destaque da partida foi, mais uma vez, Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da temporada na Conferência, que marcou impressionantes 31 pontos. Com média de 34,7 pontos por jogo, o astro canadense tem sido fundamental para o sucesso do Thunder, que agora avança para as semifinais da Conferência Oeste. O adversário será o vencedor da série entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, com os Lakers atualmente liderando por 3 a 1.

Além da atuação de Gilgeous-Alexander, o jogo também foi marcado por momentos de grande intensidade, com jogadas espetaculares e disputas acirradas. O Phoenix Suns, mesmo com a derrota, mostrou resiliência, especialmente com o desempenho de Oso Ighodaro, que tentou conter o avanço do Thunder.

No entanto, a consistência e a profundidade do elenco de Oklahoma foram decisivas para garantir a vitória. Em outro destaque da temporada, o jovem Cooper Flagg, do Dallas Mavericks, chamou a atenção ao marcar 42 pontos contra o Utah Jazz em dezembro, aos apenas 18 anos. Sua performance surpreendeu o mundo do basquete e mostrou o potencial de uma nova geração de talentos.

Enquanto isso, o prêmio de Melhor Jogador da Temporada foi decidido em uma votação apertada, com o vencedor recebendo 56 votos, contra 44 de Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, e Edgecombe, do Philadelphia 76ers, ficando em terceiro lugar sem nenhum voto para vencer. É importante lembrar que atividades de apostas são restritas a maiores de 18 anos e devem ser praticadas de forma responsável

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