OCDE: Empresas chinesas recebem até oito vezes mais subsídios governamentais do que empresas ocdianas

O relatório da OCDE descreve os subsídios industriais como sendo 'como o doping no esporte' e alerta para as implicações a longo prazo para a inovação, a concorrência justa e o apoio ao comércio global.

Um banco de dados lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ( OCDE ) mostra que empresas chinesas em setores selecionados receberam até oito vezes mais subsídios governamentais do que seus pares em países da OCDE ao longo das duas décadas até 2024, evidenciando como Pequim influenciou o cenário industrial.

O grupo de 38 economias desenvolvidas divulgou na segunda-feira as conclusões com base em seu novo banco de dados OCDE Magic (Grupos de Manufatura e Corporações Industriais). O projeto coletou dados sobre subsídios industriais recebidos por 525 grandes corporações em todo o mundo, em 15 setores, entre 2005 e 2024





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