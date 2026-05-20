OBSESSÃO ATUAL PELO PROTEÍNO PODERÁ ESTAR SUPERESTIMADA

Segundo Donald Layman, uma das principais referências mundiais em nutrição e proteína, parte da obsessão atual pelo nutriente pode estar superestimada, ao afirmar que a quantidade de proteína não aumenta automaticamente a saúde.

Produtos hiperproteicos ganhou destaque em supermercados e redes sociais recentemente, enquanto a sua tendência de consumo veio sendo questionada em relação à saúde nos últimos anos.

De acordo com Donald Layman, uma das principais referências mundiais em nutrição e proteína, enquanto parte da obsessão atual pelo nutriente pode estar superestimada. Layman destacou que as diretrizes alimentares dos Estados Unidos recomendam ingestão entre 0,8 e 1,2 grama por kg de peso corporal em adultos, com alterações para atletas e idosos





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