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Obras de R$ 50 Milhões Avançam na Zona Norte do Rio para Combater Deslizamentos

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Obras de R$ 50 Milhões Avançam na Zona Norte do Rio para Combater Deslizamentos
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📆4/27/2026 9:07 AM
📰JornalOGlobo
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Investimentos significativos em contenção e drenagem nos complexos da Penha, do Alemão e do Lins visam aumentar a segurança dos moradores e prevenir desastres naturais na Zona Norte do Rio de Janeiro. As obras, com previsão de conclusão no segundo semestre, já estão transformando a paisagem e a vida das comunidades.

Com um investimento robusto de aproximadamente R$ 50 milhões, a cidade do Rio de Janeiro está avançando significativamente em obras de contenção e drenagem na Zona Norte , abrangendo os complexos da Penha , do Alemão e do Lins .

Essas intervenções, com previsão de conclusão no segundo semestre, visam mitigar os riscos de deslizamentos e proporcionar maior segurança aos residentes dessas áreas vulneráveis. O projeto representa um esforço contínuo para fortalecer a infraestrutura e proteger vidas, especialmente em períodos de chuvas intensas. A iniciativa demonstra o compromisso das autoridades municipais e federais em priorizar a segurança e o bem-estar das comunidades que vivem em encostas e áreas de risco.

As obras em andamento já estão transformando a paisagem e a percepção de segurança dos moradores. No Complexo da Penha, a maior parte dos recursos está sendo direcionada para diferentes pontos, incluindo a Vila Cruzeiro, onde equipes trabalham com cortinas ancoradas e muros de arrimo, e a Chatuba, no Parque Proletário do Grotão, com revestimento de concreto e vigas estaqueadas.

Outras frentes de trabalho estão ativas no Morro da Caixa D’Água e no Morro do Caracol, com foco em estabilização e melhorias na drenagem. No Complexo do Lins, o reforço das encostas, as melhorias no escoamento da água e o desmonte de rochas são prioridades nos morros da Cotia e da Bacia.

A Rua Sincorá, no Morro da Cachoeira Grande, recebe revestimentos de concreto, além da construção de uma passarela e escadaria, enquanto a comunidade da Cachoeirinha se beneficia de obras na encosta da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e na Rua Nossa Senhora da Guia. Moradores como Valter Cruz, residente da Caixa D’Água desde 1973, e Idaiana Lopes, da Cachoeira Grande, relatam o impacto positivo das obras em suas vidas, mencionando a maior tranquilidade e segurança que sentem, especialmente durante as chuvas.

Este pacote de investimentos, que totaliza cerca de R$ 50 milhões desde 2021, é resultado de um esforço conjunto entre o município e o governo federal. A subprefeita dos Grandes Complexos e presidente do Conselho Municipal de Favelas, Marlí Peçanha, enfatiza a importância dessas intervenções para prevenir deslizamentos, proteger vidas e promover melhores condições de vida para os moradores.

A Fundação Geo-Rio, responsável pela execução das obras, destaca que o volume de trabalho reflete um planejamento contínuo e consistente, consolidando um dos maiores ciclos de intervenções geotécnicas da cidade. Além das obras em andamento, projetos já foram concluídos nos últimos anos em áreas como os morros da Paz e do Caracol, na Comunidade do Grotão e na Rua do Sossego, no Complexo da Penha, e no Morro dos Mineiros, no Alemão.

A Geo-Rio continua atuando com vistorias, projetos, obras e serviços de manutenção em encostas da cidade, demonstrando um compromisso de longo prazo com a segurança e a prevenção de desastres

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