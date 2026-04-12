Obras de ciclovias avançam no Rio de Janeiro: Tijuca, Zona Sul e Centro recebem melhorias

Iniciadas obras de novas ciclovias em diferentes regiões do Rio de Janeiro, com destaque para a Tijuca, Zona Sul e Centro. A iniciativa faz parte de um plano de expansão da malha cicloviária da prefeitura. Medidas de segurança e regulamentação do uso de veículos de mobilidade urbana também são abordadas.

As obras para construção de uma nova ciclovia na Rua Conde de Bonfim, localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, foram iniciadas no domingo, dia 12 de maio. A intervenção acontece na mesma via onde, em março, ocorreu um trágico acidente que resultou na morte de Francisco Antunes, de 9 anos, e sua mãe, Emanoelle Farias, de 40 anos. A instalação da ciclovia está sendo executada com um traçado que percorre o canteiro central da rua, conectando a Rua Uruguai à Praça Saens Peña.

No primeiro dia de trabalho, equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) começaram a remover árvores para liberar o espaço necessário para a construção da pista para bicicletas. Uma escavadeira foi utilizada para quebrar o cimento, agilizando o processo. A iniciativa tem gerado reações positivas entre os moradores e usuários da via, muitos dos quais participaram de manifestações em prol de melhorias na infraestrutura cicloviária. \A construção da ciclovia tem sido recebida com entusiasmo por ciclistas e moradores da região. João Paulo Fonseca, tatuador e participante ativo de atos em defesa de mais ciclovias, expressou sua satisfação com o início da obra. Ele destacou a importância de ouvir as demandas da população e a necessidade de expandir a rede cicloviária para outras vias importantes da Tijuca e da cidade como um todo. Fonseca ressaltou que ciclovias salvam vidas e elogiou a rapidez com que a obra está sendo executada, apesar de ressalvar a necessidade de garantir a segurança na sua utilização. Gabriele Teixeira, microempreendedora, também manifestou seu apoio à iniciativa, ressaltando a importância da ciclovia para combater o medo de andar de bicicleta em meio ao trânsito intenso. Mãe de dois filhos que utilizam bicicletas, Gabriele enfatizou a necessidade de conscientização sobre os perigos do trânsito e a importância de espaços seguros para a prática do ciclismo. Além da Tijuca, as obras de novas ciclovias foram iniciadas simultaneamente na Zona Sul e na região central do Rio. Em Botafogo, a ciclovia será construída na Rua Muniz Barreto, no trecho entre as ruas Pinheiro Machado e São Clemente, preservando as vagas de estacionamento existentes. Na região central, a Rua Augusto Severo receberá uma ciclovia que fará a ligação direta entre os bairros da Glória e da Cinelândia. A previsão é que as obras sejam concluídas em três meses, fazendo parte de um plano da Prefeitura do Rio de Janeiro que visa expandir a malha cicloviária em 50 quilômetros até o ano de 2028.\Contudo, a iniciativa também levanta discussões sobre a regulamentação do uso de veículos de mobilidade urbana. Um decreto publicado em Diário Oficial, no dia 6 de maio, proíbe a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes elétricos em vias com velocidade máxima superior a 60 km/h. Em trechos com velocidade de até 60 km/h, apenas ciclomotores podem circular, sempre pelo lado direito da via. Em pistas com velocidade máxima de até 40 km/h, os ciclomotores podem usar a pista de rolamento, enquanto bicicletas e patinetes elétricos devem utilizar a infraestrutura cicloviária, se houver. Na ausência desta infraestrutura, também devem circular pelo lado direito. Nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, apenas ciclomotores são proibidos, permitindo a circulação de bicicletas elétricas e patinetes elétricos com velocidade máxima de 25 km/h, respeitando a sinalização. O decreto equipara os autopropelidos, que dispensam esforço físico para locomoção, com motos elétricas. Essa equiparação, no entanto, gerou críticas, como a de João Paulo Fonseca, que considera um absurdo a permissão para que veículos leves como autopropelidos circulem na pista. Outras críticas foram direcionadas à remoção de árvores na Rua Conde de Bonfim para a construção da ciclovia. Antônio Brás, jornalista aposentado, ressaltou a necessidade da ciclovia, mas questionou a falta de discussão com a população sobre a supressão de árvores, o que pode agravar o problema de falta de sombra e aumentar a temperatura em uma cidade com pouca permeabilidade





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