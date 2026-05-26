Obesidade no Brasil: custos da inação e necessidade de política pública de prevenção

Análise sobre o alto custo de não tratar a obesidade, a eficácia dos novos medicamentos GLP‑1 e tirzepatida, e a urgência de uma política estatal integrada que inclua regulação alimentar, tributação e infraestrutura para enfrentar a epidemia.

Em todo o Brasil, dos corredores do SUS aos consultórios particulares, repete‑se um quadro alarmante: o paciente obeso grave chega à prática clínica já carregado de comorbidades.

Entre as queixas mais frequentes estão a osteoartrite avançada no joelho, esteatose hepática, hipertensão que resiste a múltiplos fármacos e, muitas vezes, um histórico recente de insuficiência cardíaca que exigiu internação. O médico, ao analisar o caso, percepciona não apenas a gravidade da situação, mas também o atraso crônico no diagnóstico e tratamento - um atraso que pode alcançar uma década ou mais.

Esse atraso ocorre porque, embora os novos medicamentos antiobesidade - como o agonista de receptor GLP‑1 semaglutida e o co‑agonista tirzepatida - tenham demonstrado eficácia extraordinária, seus custos ainda são proibitivos. No Brasil, o preço mensal desses fármacos varia entre R$ 800 e R$ 2.500, dependendo da dose e da molécula, o que coloca a terapia fora do alcance da maioria dos trabalhadores de renda média e inviabiliza sua inserção no Serviço Único de Saúde sem uma política pública estruturada.

A justificativa mais comum para essa falta de incorporação é a suposta escassez de recursos financeiros do país. Contudo, essa colocação ignora a conta mais relevante: quanto custa não tratar a obesidade? A condição não se resume a um número no índice de massa corporal; trata‑se de uma doença crônica, inflamatória, que desencadeia uma cascata de danos a órgãos vitais.

Diversos ensaios clínicos de grande porte, realizados nos últimos dez anos, confirmam que o uso dos modernos fármacos antiobesidade reduz significativamente eventos cardiovasculares - como infarto e AVC - bem como complicações hepáticas, apneia do sono, doença renal crônica, osteoartrite e necessidade de procedimentos cirúrgicos. Não se trata de benefícios de bula, mas de resultados concretos: menos internações, menos amputações, menos transplantes de rim e menos cirurgias ortopédicas.

Modelos de análise de custo‑efetividade realizados no Reino Unido, Suécia e Austrália revelam que, ao se contabilizar a economia gerada por menor demanda por internações, procedimentos cirúrgicos, dias trabalhados perdidos e benefícios previdenciários, os medicamentos antiobesidade acabam se mostrando não apenas custo‑efetivos, mas, em certos cenários, poupadores de recursos. Em síntese, o que realmente sai caro é a omissão terapêutica.

Diante desse panorama, urge a elaboração de uma política de Estado voltada à obesidade, que vá além das mudanças de governo e dos ciclos eleitorais. Uma estratégia transversal e intersetorial deve incluir, simultaneamente, regulação rígida da propaganda de alimentos ultraprocessados direcionada a crianças, tributação inteligente de bebidas açucaradas - modelo que já demonstra resultados no México e tem sido tímido no Brasil - e investimento em infraestrutura urbana que favoreça a prática de atividades físicas, como ciclovias e áreas de lazer.

Além disso, é imprescindível garantir alimentação escolar de qualidade, transformar a atenção primária em um ponto de identificação precoce da obesidade como doença crônica e não como falha moral, e criar um percurso de tratamento que incorpore os novos fármacos como parte de um conjunto preventivo construído ao longo de décadas. Usar apenas os medicamentos sem essa rede de suporte equivale a tampar o sol com uma peneira: ineficaz, caro e injusto com a população mais vulnerável.

A atual miopia temporal - gastar hoje em tratamentos das complicações ao invés de investir na prevenção - pode ser revertida apenas com decisões políticas baseadas em evidências econômicas e clínicas, de modo a impedir que a epidemia de obesidade ultrapasse a capacidade financeira e sanitária do país





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