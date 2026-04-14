OAB Apresenta Considerações Críticas ao Relatório Final da CPI do Crime Organizado no Senado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifesta preocupações sobre o relatório final da CPI do Crime Organizado, enviando ao Senado Federal considerações institucionais. A entidade alerta para o risco de interpretações que prejudiquem a advocacia, critica o uso de termos e a abordagem sobre honorários, reforçando a importância do sigilo profissional e das prerrogativas.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB ) enviou, nesta terça-feira, 14 de maio, ao Senado Federal , importantes considerações institucionais acerca do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. A CPI, que teve sua prorrogação negada, realizou sua última reunião, dedicada à leitura e votação do relatório final. O documento, elaborado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), solicita o indiciamento de figuras proeminentes da esfera jurídica, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sob a acusação de crimes de responsabilidade. Diante da iminência da divulgação do parecer, a OAB expressou sua preocupação com determinados trechos do relatório , temendo que possam conduzir a interpretações equivocadas e que associem, de forma indevida, a advocacia a práticas ilícitas. A OAB , representada pelo seu presidente, Beto Simonetti, reconhece a relevância das investigações conduzidas pela CPI, mas enfatiza a necessidade de cautela ao analisar a atuação dos profissionais que são essenciais para o funcionamento da Justiça. Segundo Simonetti, certos aspectos do relatório parecem aproximar a advocacia de ideias relacionadas à ilegalidade, sem a devida precisão, o que pode gerar interpretações inadequadas e prejudiciais à imagem da classe.

A OAB também manifesta sua crítica ao emprego de expressões como “novos ilegalismos” e à inclusão de escritórios de advocacia em linhas de investigação. A entidade adverte que essa abordagem pode levar a generalizações injustas e desmerecer o trabalho dos advogados. Um ponto crucial abordado pela OAB é a questão dos honorários advocatícios. A entidade teme que o relatório possa transmitir a falsa impressão de que a remuneração dos advogados, por si só, represente um indício de irregularidade. Para a OAB, os honorários são a legítima contraprestação pelo trabalho técnico e especializado, que se estende inclusive aos casos complexos e de grande valor. A OAB reitera que o sigilo profissional e as prerrogativas da advocacia são direitos garantidos pela Constituição Federal, fundamentais para assegurar o direito de defesa e para manter a confiança entre advogado e cliente. Estes princípios, segundo a Ordem, são pilares para a construção de um sistema de justiça sólido e justo.

Finalizando suas considerações, a OAB solicita que o relatório da CPI seja examinado com prudência e rigor, a fim de evitar distorções que possam comprometer o papel essencial da advocacia. A entidade adverte que o combate ao crime organizado não pode, em nenhuma hipótese, significar o enfraquecimento de uma instituição fundamental para a administração da Justiça. A defesa da advocacia, suas prerrogativas e o sigilo profissional são, para a OAB, valores inegociáveis, que garantem o Estado Democrático de Direito e a proteção dos cidadãos. A atuação dos advogados, exercida dentro dos limites da lei e com a observância dos princípios éticos, é um pilar da democracia e um elemento crucial para o funcionamento do sistema judiciário. A OAB entende que a análise do relatório deve levar em consideração a importância da advocacia para a sociedade, evitando-se qualquer medida que possa minar a confiança da população na classe e comprometer a defesa dos direitos individuais.





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