O Vaticano redefine o mapa do catolicismo: A África no centro das atenções do Papa Leão XIV

A primeira viagem do Papa Leão XIV à África marca um deslocamento histórico do centro de gravidade do catolicismo mundial, com foco no crescimento da Igreja no continente africano e questões sociais.

A escolha de destinos raramente é casual no Vaticano. Quando o Papa Leão XIV iniciar sua primeira viagem à África, de 13 a 23 de abril, não estará apenas traçando uma rota diplomática ou pastoral pela Argélia , Camarões , Angola e Guiné Equatorial . Estará, sobretudo, confirmando um deslocamento histórico. O centro de gravidade do catolicismo mundial está se movendo para o sul, e a África ocupa um lugar central nesse processo.

Durante séculos, a Europa foi o coração indiscutível da Igreja Católica. Roma não só concentrava o poder institucional, mas também a vitalidade cultural, teológica e demográfica. A América Latina assumiu depois um protagonismo crescente, até se tornar a região com maior número de católicos do planeta. Contudo, nas últimas décadas, esse mapa começou a mudar rapidamente. A Europa seculariza-se; na América Latina, as igrejas neopentecostais, frequentemente agrupadas sob a etiqueta de evangélicas, são cada vez mais potentes e a África é o continente onde hoje a Igreja Católica cresce com mais força. A ascensão do catolicismo africano não pode ser entendida sem seu contexto demográfico. A África é o continente mais jovem do mundo, com uma idade média em torno dos 19 anos e uma maioria da população menor de 25, segundo dados das Nações Unidas. Sua população não só aumenta, mas o faz em um ritmo que marcará o equilíbrio global durante todo o século XXI. Segundo o mesmo organismo internacional, a África concentrará mais da metade do crescimento demográfico mundial nas próximas décadas. Nesse contexto, a Igreja Católica encontrou um terreno fértil. O número de católicos africanos cresceu de forma sustentada nas últimas décadas, segundo o Anuário Estatístico da Igreja, que situa o continente como o de maior crescimento do catolicismo no mundo. Hoje vivem na África mais de 20% dos católicos do mundo. Não se trata unicamente de números. As igrejas locais mostram uma vitalidade que contrasta com a crise de participação em outras regiões. As paróquias estão cheias, as celebrações são intensas e as vocações sacerdotais e religiosas mantêm uma tendência ascendente. Em países como Angola, Camarões ou Guiné Equatorial, a Igreja não é apenas uma instituição espiritual, é também um ator social chave. Como em tantos outros lugares da África, gerencia escolas, hospitais, programas de ajuda e redes comunitárias que suprem, em muitos casos, as carências do Estado. Essa dimensão prática reforça sua solidez e explica parte de seu crescimento. Em suas primeiras intervenções, Leão XIV deixou entrever algumas linhas de continuidade com seu antecessor, o Papa Francisco, e de sotaque próprio que ajudam a interpretar esta viagem. Sem grandes gestos programáticos, seu discurso insistiu em uma Igreja próxima, com capacidade de escuta e atenta às realidades sociais mais complexas. Sublinhou a importância das comunidades locais e das igrejas em crescimento, em uma linha que aponta para uma instituição menos centrada em seus equilíbrios internos e mais voltada para os territórios onde a fé é vivida com maior intensidade. Essa abordagem se encaixa com sua trajetória prévia, marcada pelo trabalho pastoral e sua vinculação com ambientes sociais difíceis, especialmente na América Latina, onde era bispo da diocese peruana de Chiclayo antes de ser eleito Papa. A partir dessa experiência, Leão XIV parece colocar em primeiro plano questões como a desigualdade, a coesão social ou o papel da Igreja como rede de apoio em contextos frágeis. A África, nesse sentido, não aparece apenas como um destino qualquer, mas como um espaço onde essas prioridades se tornam visíveis e onde o catolicismo está definindo boa parte de seu futuro imediato. O itinerário da viagem papal revela a clara intenção de mostrar a diversidade do continente africano e, ao mesmo tempo, sublinhar sua unidade dentro da Igreja. Na Argélia, a Igreja Católica é uma minoria em um país de maioria muçulmana, com menos de 10.000 católicos entre seus aproximadamente 48 milhões de habitantes. Ali, a ênfase estará previsivelmente no diálogo inter-religioso e na convivência, com atos como a visita do pontífice à Grande Mesquita de Argel. Não se trata de uma Igreja expansiva, mas de uma presença discreta, centrada no testemunho e no encontro. Mas esta etapa tem um segundo significado. Não é casual que um papa agostiniano inclua a Argélia em sua primeira viagem africana. Ali, na antiga Hipona (atual Annaba), foi bispo e pregou Santo Agostinho, um dos grandes arquitetos do pensamento cristão. A visita pode ser entendida como um gesto de memória e continuidade. Muito distinta é a realidade dos Camarões, onde os católicos representam aproximadamente um quarto de sua população (em torno de 25-28%). O país, no entanto, vive tensões internas, com conflitos em regiões anglófonas, terrorismo no norte e desafios políticos persistentes





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