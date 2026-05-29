O 'tio disse que atrapalho': cabeleireira relata falas de Henry e discussão entre Monique e Jairinho

O depoimento da cabeleireira Teresa Cristina dos Santos foi um dos mais impactantes do quarto dia de julgamento do caso Henry Borel. Ela relatou conversas que disse ter presenciado dentro de um salão de beleza e reproduziu frases atribuídas a Henry que chamaram a atenção no plenário.

O depoimento da cabeleireira Teresa Cristina dos Santos, que atendeu Monique Medeiros semanas antes da morte do menino Henry Borel , foi um dos mais impactantes do quarto dia de julgamento.

Ela relatou conversas que disse ter presenciado dentro de um salão de beleza e reproduziu frases atribuídas a Henry que chamaram a atenção no plenário. A fala mais impactante do depoimento veio quando Teresa afirmou ter ouvido Henry dizer: 'O tio disse que eu atrapalho.

' Segundo a cabeleireira, o menino também chamou pela mãe enquanto ela era atendida: 'Mamãe, vem pra casa. ' De acordo com a cabeleireira, o encontro aconteceu em 12 de fevereiro de 2021, pouco mais de um mês antes da morte de Henry, que faleceu na madrugada do dia 8 de março. Monique permaneceu no salão por mais de duas horas e, durante esse período, recebeu ligações de Dr. Jairinho. A testemunha contou que ouviu parte de uma dessas conversas.

Segundo ela, Jairinho teria falado sobre demitir a babá de Henry. Monique, ainda de acordo com o relato, reagiu dizendo que não queria dispensá-la porque a funcionária cuidava bem do filho. Na sequência, Teresa afirmou que ouviu Monique comentar que Jairinho disse que iria 'quebrar tudo.

' A resposta da mãe do menino, de acordo com a cabeleireira, foi imediata: ela teria dito que ele 'já estava acostumado a fazer isso. ' O depoimento avançou e Teresa voltou a citar Henry. Ela afirmou que ouviu o menino reclamar de dores e dizer que estava mancando porque o 'tio' havia lhe dado 'uma banda,' expressão popularmente usada para rasteira ou empurrão. A testemunha também lembrou que Monique aparentava estar emocionalmente abalada durante parte do atendimento.

'Ela parecia estressada e preocupada,' resumiu. Outro trecho mencionado no tribunal foi a lembrança de Teresa de que Monique comentou naquele dia sobre a intenção de comprar câmeras de segurança para instalar dentro de casa. A defesa de Jairinho tentou confrontar a versão apresentada pela cabeleireira e exibiu imagens do circuito interno do salão de beleza. A estratégia foi questionar a dinâmica narrada pela testemunha e a possibilidade de ela ter ouvido com clareza os diálogos que descreveu.

Mesmo pressionada durante o interrogatório, Teresa manteve os principais pontos do depoimento. Em determinado momento, o clima no plenário ficou ainda mais tenso e houve discussão envolvendo a magistrada e a testemunha durante a condução das perguntas. Segundo a juíza, a testemunha respondeu de forma ríspida.

Com a fase de testemunhas ainda em andamento, a expectativa é que o julgamento prossiga com novos depoimentos antes dos interrogatórios dos réus e, posteriormente, os debates finais entre acusação e defesa diante do conselho de sentença





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