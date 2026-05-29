O storytelling ganha espaço em reuniões, negociações e decisões

O storytelling deixou de ser uma ferramenta restrita ao marketing e passou a ganhar espaço em reuniões, negociações e decisões. As pessoas precisam entender por que algo importa, quais são as consequências envolvidas e qual caminho faz sentido seguir.

O storytelling deixou de ser uma ferramenta restrita ao marketing e passou a ganhar espaço em reuniões , negociações e decisões . As pessoas raramente tomam decisões apenas com base em dados.

Elas precisam entender por que algo importa, quais são as consequências envolvidas e qual caminho faz sentido seguir. Toda vez que alguém busca influenciar uma percepção, defender uma ideia ou mobilizar uma equipe, está disputando narrativas. Nesse contexto, o diferencial não está em contar, mas sim em estruturar a mensagem de forma eficaz. Profissionais que desenvolvem essa habilidade conseguem transformar conversas potencialmente tensas em de alinhamento, abordar problemas sem gerar defensividade e apresentar discordâncias sem comprometer relacionamentos.

A competência de contar histórias é fundamental em um mercado cada vez mais orientado por colaboração. Afinal, as decisões mais importantes são influenciadas por quem consegue construir uma conexão com os outros. A proposta de ajudar profissionais a estruturar histórias, transmitir mensagens com mais força e conectar propósito, contexto e ação é fundamental para o sucesso em negociações e decisões.

Além disso, a importância de construir uma conexão com os colaboradores e entender o sofrimento difuso e a falta de conexão que pode sabotar a produtividade é um aspecto fundamental para os líderes. A experiência de Fatima Macedo, CEO da Mental Clean, em relação a mudanças ao se tornar diretor e a importância de receber o cargo antes de assumir as responsabilidades também é um aspecto importante a ser considerado





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