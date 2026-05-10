O sonho de ser mãe pode ser adiado, mas o congelamento de óvulos é uma opção

O congelamento de óvulos tem se tornado uma alternativa para mulheres que desejam ser mães, mas suas vidas ou planos mudam. A técnica tem se tornado uma abordagem estratégica da medicina reprodutiva, com o momento do congelamento fazendo toda a diferença. A quantidade de óvulos congelados também influencia os resultados, mas sempre associada à qualidade genética.

O sonho de ser mãe pode ser adiado por vários motivos, como foco na carreira, falta de grana para manter um filho ou até o fato de não encontrar o parceiro ideal.

Diversas artistas como Paolla Oliveira, Fernanda Paes Leme e Natália Lage, entre outras, escolheram o congelamento de óvulos como solução para suas vidas. Juliana Cintra, médica residente do terceiro ano de Genética Médica, é um exemplo disso. Ela realizou o procedimento por causa da sua profissão e planos futuros de curto a médio prazo, além do seu status de relacionamento.

A técnica é baseada no congelamento de óvulos, com nome científico de criopreservação, e tem se tornado uma abordagem estratégica da medicina reprodutiva. O momento do congelamento faz toda a diferença, com mulheres que congelam óvulos antes dos 35 anos alcançando cerca de 50% de chance de ter nascido vivo com aproximadamente 10 óvulos preservados. A quantidade de óvulos congelados também influencia os resultados, mas sempre associada à qualidade genética.

O congelamento funciona como uma reserva de possibilidades, não apenas uma solução única, e ganha maior valor quando encarado como uma medida preventiva. O tempo, quando bem utilizado, pode ser um aliado poderoso





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