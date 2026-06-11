O Renascimento do Ramal Silvestre: Bonde de Santa Teresa Retoma Operações Após Duas Décadas

Após vinte anos de inatividade, o Ramal Silvestre do icônico Bonde de Santa Teresa é revitalizado, promovendo mobilidade urbana e impulsando o turismo no Rio de Janeiro.

A cidade do Rio de Janeiro celebra a retomada de um de seus símbolos mais emblemáticos. O ramal Silvestre do Bonde de Santa Teresa, localizado na região central, voltou a circular nesta quinta-feira, marcando o fim de um hiato de mais de vinte anos.

Este trecho crucial, que estabelece a conexão entre a Rua Almirante Alexandrino e o ponto final do sistema, oferece um percurso estimado em trinta minutos, permitindo que passageiros redescubram a beleza singular do bairro. A reabertura ocorre após um ano intenso de obras de revitalização, visando não apenas a recuperação da via, mas a modernização de todo o sistema de transporte local.

Atualmente, o serviço opera em uma fase experimental, com saídas programadas para as dez, onze, quatorze e quinze horas, permitindo que a administração ajuste a operação antes da implementação da grade horária definitiva em julho. A infraestrutura empregada nesta revitalização foi robusta e abrangente.

Sob a coordenação da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, através da Central Logística, o projeto envolveu a instalação de aproximadamente seiscentas e sessenta e sete toneladas de novos trilhos, além de vinte e sete mil e oitocentos metros quadrados de pavimentação nova. O sistema de drenagem pluvial foi totalmente implantado para evitar problemas com as chuvas típicas da região, e quase seis quilômetros de rede aérea foram requalificados.

Essas melhorias não são apenas estéticas, mas fundamentais para garantir a segurança e a confiabilidade da operação, elevando o padrão do transporte. Além do ramal Silvestre, a modernização contemplou a volta do ramal Paula Mattos, que estava inativo há mais de dez anos, demonstrando um compromisso com a recuperação integral da malha ferroviária do bairro. O impacto social e econômico desta ação é vasto, com a estimativa de beneficiar cerca de quarenta mil pessoas.

A secretária Priscila Sakalem destacou que a retomada plena do bonde visa fortalecer a mobilidade dos moradores e, simultaneamente, impulsionar o setor turístico. Existe a perspectiva futura de integrar a linha ao Trem do Corcovado, criando um corredor turístico estratégico que facilitaria a movimentação de visitantes por pontos icônicos da cidade. A circulação do bonde por dentro da Mata Atlântica proporciona uma experiência sensorial única, transformando o deslocamento em um passeio contemplativo.

Para os moradores do Morro dos Prazeres e arredores, o serviço deixa de ser apenas um atrativo turístico para se tornar uma ferramenta essencial de transporte diário, devolvendo a dignidade e a agilidade ao deslocamento urbano. Um ponto de destaque nesta nova fase é a representatividade feminina no comando dos trilhos. Márcia de Souza, a primeira e única motorneira a conduzir o Bonde de Santa Teresa, personifica a quebra de barreiras em uma profissão historicamente masculina.

Com oito anos de experiência como motorista de ônibus, Márcia expressou a satisfação de operar o ramal Silvestre, enfatizando a necessidade de treinamento rigoroso e a paixão pelo trabalho. Sua trajetória serve de inspiração para que outras mulheres se sintam empoderadas a ingressar na área de transportes. A recepção dos passageiros tem sido calorosa, refletindo a alegria geral com a volta do serviço e o reconhecimento do profissionalismo da equipe técnica. A emoção da comunidade é palpável.

Relatos de moradores antigos, como a maquiadora Glória Ferreira, revelam a nostalgia de quem viveu a adolescência andando de bonde e agora tem a oportunidade de proporcionar essa mesma experiência aos seus filhos. A transmissão desse patrimônio imaterial entre gerações reforça o valor cultural do bonde. Para guias de turismo e representantes de associações, como a AmeSanta, a restauração do trajeto original centenário é uma conquista histórica.

A reabertura do ramal Silvestre não é apenas a volta de um meio de transporte, mas a recuperação da memória afetiva de Santa Teresa, integrando o passado glorioso do bairro com as necessidades de mobilidade do século vinte e um





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