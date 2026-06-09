O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan negado visto e impedido de atuar na Copa do Mundo

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que figurava entre os árbitros mais respeitados da África e seria o primeiro somali a atuar em uma Copa do Mundo, não conseguiu entrar nos Estados Unidos e foi impedido de atuar na Copa do Mundo da Fifa 2026.

O estádio de Nova Jersey, que será palco da final da Copa do Mundo, recebeu um novo gramado – foto: Charly Triballeau/AFP "A Fifa pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem arbitrar na Copa do Mundo da Fifa 2026 depois que lhe foi negada a entrada nos Estados Unidos ", declarou àA Fifa destacou que não tinha capacidade para influenciar a decisão, que, segundo afirmou, é de competência exclusiva dos Estados Unidos , um dos países-sede do Mundial, ao lado do México e do Canadá.

"A Fifa não intervém nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos, e as autoridades a informaram de que a situação de Artan não mudará por enquanto", afirmou o porta-voz. "Assim como em eventos anteriores da Fifa, é o governo anfitrião que determina, em última instância, quem recebe um visto e quem pode entrar em seu país.





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