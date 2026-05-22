O rápido progresso do mercado da Cannabis Medicinal no Brasil

No Brasil, o setor cresceu significativamente em uma década, superando mercados como dor crônica e ansiedade.

O 5º Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal revelou o rápido avanço do mercado no Brasil. Em uma década, o setor saiu do zero para faturar R$ 272,6 milhões, superando o crescimento de mercados como dor crônica e ansiedade.

Especialistas debatem o potencial terapêutico e os desafios para impulsionar o cultivo nacional e a competitividade. Realizado na quinta-feira, 21, em São Paulo, foi o avanço do mercado no país e segue até sábado. O evento reuniu especialistas, médicos, pesquisadores e representantes da indústria para discutir os avanços científicos, regulatórios e econômicos ligados ao uso medicinal da cannabis no Brasil.

Embora ainda represente uma fatia pequena diante de mercados consolidados como antidepressivos e anticonvulsivantes, o crescimento da cannabis medicinal é superior ao de categorias relacionadas à saúde mental, neurologia e controle da dor. Segundo dados da Close-Up, empresa global de análise de mercado, 68% dos medicamentos para uso medicinal da cannabis são vendidos em grandes redes farmacêuticas. Recentemente, mudanças na regulamentação ampliaram o debate sobre o cultivo para fins medicinais no país, visto como estratégico para aumentar a competitividade nacional.

Atualmente, a importação ainda representa uma porta de entrada relevante para consumidores, sobretudo pela maior variedade de produtos e preços mais baixos. O potencial terapêutico associado aos avanços regulatórios abriu novas perspectivas para o setor. Para o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a planta não atua como um medicamento de alvo único, mas como uma espécie de farmacopéia, com moléculas capazes de interagir com diferentes sistemas do organismo.

O desafio é fazer com que o ritmo acelerado de crescimento do mercado seja acompanhado pela expansão da pesquisa científica e pela capacidade nacional de desenvolver tecnologia própria





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cannabis Medicinal Progresso Surgimento Mundial Importação Linkboard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massa de ar frio traz geada, chuvas e nevoeiro para diversas regiões do BrasilUma massa de ar frio mantém a previsão de geada em áreas do sul do Brasil, com temperaturas baixas e nevoeiro nas madrugadas. Prevê-se chuvas intensas e isoladas em regiões do sudeste e norte, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Roraima. O norte de Minas e Espírito Santo enfrentam umidade abaixo de 30% e temperaturas amenas, enquanto outras áreas têm tempo firme e calor.

Read more »

De IA médica à nova receita: o que será debatido no congresso de cannabisEvento também conta com uma feira de produtos e um centro de palestras gratuítas, voltado para a democratização da informação sobre o setor

Read more »

Brasil tem redução no sub-registro de nascimentos e de óbitos | BrasilNúmeros indicam avanços no sistema de Estatísticas do Registro Civil

Read more »

Pela primeira vez, Brasil tem mais de 1 milhão de eleitores cadastrados no exterior | BrasilPaís atinge marca histórica de votantes com domicílio eleitoral fora do território nacional

Read more »