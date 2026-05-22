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O rápido progresso do mercado da Cannabis Medicinal no Brasil

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O rápido progresso do mercado da Cannabis Medicinal no Brasil
Cannabis MedicinalProgressoSurgimento
📆5/22/2026 9:31 AM
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No Brasil, o setor cresceu significativamente em uma década, superando mercados como dor crônica e ansiedade.

O 5º Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal revelou o rápido avanço do mercado no Brasil. Em uma década, o setor saiu do zero para faturar R$ 272,6 milhões, superando o crescimento de mercados como dor crônica e ansiedade.

Especialistas debatem o potencial terapêutico e os desafios para impulsionar o cultivo nacional e a competitividade. Realizado na quinta-feira, 21, em São Paulo, foi o avanço do mercado no país e segue até sábado. O evento reuniu especialistas, médicos, pesquisadores e representantes da indústria para discutir os avanços científicos, regulatórios e econômicos ligados ao uso medicinal da cannabis no Brasil.

Embora ainda represente uma fatia pequena diante de mercados consolidados como antidepressivos e anticonvulsivantes, o crescimento da cannabis medicinal é superior ao de categorias relacionadas à saúde mental, neurologia e controle da dor. Segundo dados da Close-Up, empresa global de análise de mercado, 68% dos medicamentos para uso medicinal da cannabis são vendidos em grandes redes farmacêuticas. Recentemente, mudanças na regulamentação ampliaram o debate sobre o cultivo para fins medicinais no país, visto como estratégico para aumentar a competitividade nacional.

Atualmente, a importação ainda representa uma porta de entrada relevante para consumidores, sobretudo pela maior variedade de produtos e preços mais baixos. O potencial terapêutico associado aos avanços regulatórios abriu novas perspectivas para o setor. Para o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a planta não atua como um medicamento de alvo único, mas como uma espécie de farmacopéia, com moléculas capazes de interagir com diferentes sistemas do organismo.

O desafio é fazer com que o ritmo acelerado de crescimento do mercado seja acompanhado pela expansão da pesquisa científica e pela capacidade nacional de desenvolver tecnologia própria

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