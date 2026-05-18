O que você precisa saber sobre a Operação Compliance Zero

Explore as seis fases concluídas da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, revelando a maior fraude do sistema financeiro nacional, a relação do principal alvo, Daniel Vorcaro, com políticos e agentes públicos e as prisões temporárias decretadas pelo Supremo Tribunal Federal.

A Operação Compliance Zero , conduzida pela Polícia Federal (PF), completa seis meses nesse dia 18, evidenciando a maior fraude em nosso sistema financeiro nacional. Vorcaro e suas relações com políticos, criminosos e servidores públicos de alto escalão, porta-vozes do Banco Central, agentes da própria PF e diretores do BC, foram revelados durante as investigações.

Esses indícios começaram a ser investigados no início de 2024, após a solicitação do Ministério Público Federal. Queima das Fitas sobre o Banco Maste





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