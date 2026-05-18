O que é o ciclo de lavagem e como escolher o programa certo para preservar a limpeza e a vida útil das suas roupas

Deveria ter pelo menos 2500 caracteres e no mínimo três parágrafos.

Selecionar o ciclo de lavagem ideal é crucial para preservar a qualidade das roupas e otimizar recursos. Cada tecido requer tratamento específico, influenciando a escolha do ciclo, que varia em tempo, intensidade, temperatura e centrifugação.

Usar o programa correto evita desgaste, economiza água e energia, e prolonga a vida útil das peças, enquanto o uso inadequado pode danificar roupas e aumentar custos. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





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