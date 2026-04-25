O Poder do Aprendizado Incidental na Era da Inteligência Artificial

Descubra como o aprendizado incidental, aquele que acontece de forma inesperada no dia a dia, pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional em um mundo em constante transformação, impulsionado pela inteligência artificial. Explore as estratégias de Conrado Schlochauer para cultivar a curiosidade, a atenção plena e a capacidade de aprender com as experiências cotidianas.

Mesmo quem demonstra ceticismo em relação à inteligência artificial reconhece sua transformação em áreas cruciais da vida humana, como a educação. A necessidade de aprender e reaprender em um ritmo acelerado nunca foi tão evidente.

Nesse contexto, o conceito de APRENDIZADO INCIDENTAL, explorado no livro homônimo de Conrado Schlochauer, doutor em Aprendizagem de Adultos pelo IPUSP, surge como uma ferramenta valiosa. Schlochauer, autor do best-seller 'Lifelong Learners: o poder do aprendizado contínuo' (2021), oferece uma perspectiva sobre como integrar esse tipo de aprendizado à rotina.

O aprendizado incidental, segundo Schlochauer, é aquele que ocorre de forma inesperada, como resultado de experiências vividas por outros motivos – uma conversa com um cliente, um projeto fora da área de atuação, entre outros. A principal barreira para esse aprendizado é a tendência de operar no piloto automático, focando na próxima tarefa em vez de estar presente no momento. Reuniões, tarefas e interações potencialmente transformadoras passam despercebidas devido à falta de atenção.

A proposta de Schlochauer é conscientizar e influenciar esse processo natural, transformando-o em uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ele enfatiza que o aprendizado incidental não deve gerar angústia, mas sim auxiliar na resolução de problemas. O modelo 70-20-10, amplamente utilizado em treinamento corporativo, demonstra que apenas 10% do aprendizado profissional ocorre em treinamentos formais, enquanto os 90% restantes provêm de experiências de trabalho e interações com colegas.

Isso ressalta a importância de cultivar o aprendizado fora da sala de aula, especialmente em um cenário onde a inteligência artificial redefine funções em um curto espaço de tempo. Esperar por treinamentos formais pode ser uma estratégia ineficaz para acompanhar as mudanças. Embora denominado 'incidental', esse tipo de aprendizado requer uma escolha intencional de estar mais atento e menos dependente de algoritmos. A experimentação, a busca por novas experiências e a curiosidade são elementos-chave.

Schlochauer cita o exemplo de sua mãe, de 86 anos, que utiliza o ChatGPT como forma de aprendizado contínuo, demonstrando que a curiosidade é uma postura que pode ser cultivada em qualquer idade. O processo de aprendizado incidental pode ser estruturado em três movimentos cíclicos: despertar, explorar e transformar. Despertar envolve assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento e reconhecer o aprendizado ao redor.

Explorar consiste em ampliar a abertura à experiência por meio de atividades como arte, viagens e conversas com pessoas de diferentes áreas. Transformar exige disciplina para processar e registrar o que foi aprendido, por exemplo, através de um diário de aprendizagem. A combinação de momentos organizados com a curiosidade e a atenção ao cotidiano complementa o aprendizado necessário no mundo atual.

Em suma, o aprendizado incidental é uma abordagem proativa e adaptável para o desenvolvimento contínuo, essencial em um ambiente em constante mudança





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aprendizado Incidental Inteligência Artificial Desenvolvimento Pessoal Aprendizado Contínuo Conrado Schlochauer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Como Kate Middleton transforma memória em imagem de poder?Ao aparecer com joia icônica e look colorido que remete à assinatura visual da monarca, princesa de Gales afirma seu posto de futura rainha

Read more »

Flávio Dino propõe reforma do Poder JudiciárioMinistro do STF apresenta proposta de reforma com 15 eixos, incluindo fim de privilégios e adoção de código de ética. Discussão ocorre em meio a crise de confiança no Supremo e análise de especialistas sobre a viabilidade da proposta.

Read more »

Carta ao leitor: Na era da IA, máquinas ganham poder de decisãoÉ o início de mais uma revolução que avança celeremente nos negócios e na vida

Read more »

Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?A Palantir surgiu a partir das funções de segurança do PayPal e, hoje, é uma das companhias de IA mais bem sucedidas do mundo — e também uma das mais polêmicas.

Read more »

Estado de Saúde Crítico de Mojtaba Khamenei Limita Poder no IrãUm relatório do New York Times revela as graves limitações físicas e de segurança do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, e como isso está impactando a tomada de decisões no país, com o poder sendo exercido por generais dos Guardiães da Revolução Islâmica. A situação levanta dúvidas sobre o futuro das negociações com os Estados Unidos e a possibilidade de um conflito.

Read more »

Defesa de Claudio Castro avalia embargos ao TSE e STF após condenação por abuso de poderA defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, analisa as opções de recurso após a condenação por abuso de poder nas eleições de 2022, incluindo embargos de declaração ao TSE e um possível recurso extraordinário ao STF. A decisão do TSE pode também influenciar o julgamento sobre o formato das eleições no Rio de Janeiro.

Read more »