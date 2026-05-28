Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

O Peso de Equilíbrio: Teorias e Estratégias para Superá-lo

Saúde E Bem-Estar News

O Peso de Equilíbrio: Teorias e Estratégias para Superá-lo
Peso De EquilíbrioAdaptação MetabólicaPerda De Peso
📆5/28/2026 3:23 PM
📰jornalextra
119 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 72% · Publisher: 87%

Descubra as teorias e estratégias para superar o peso de equilíbrio e a adaptação metabólica esperada com a perda de peso. Entenda como o corpo humano tem um peso ideal que tenta manter ajustando a ingestão de alimentos e as taxas metabólicas.

O corpo humano tem um peso ideal que tenta manter ajustando a ingestão de alimentos e as taxas metabólicas. Cientistas propuseram diversas teorias para explicar este processo.

A ideia de que o corpo tem um sistema regulador que defende um nível predeterminado de tecido adiposo, o qual é mantido por meio da alteração dos sinais de fome e do gasto energético, existe desde a década de 1950. Esse nível predeterminado de gordura é estabelecido pela genética, fisiologia e fatores ambientais. A adaptação metabólica parece influenciar o equilíbrio energético, embora as evidências desse efeito em pessoas sejam menos claras.

A redução no gasto energético além do previsto pelas mudanças na composição corporal é um processo que se manifesta como um aumento do apetite e uma diminuição da taxa metabólica de repouso. A taxa metabólica de repouso diminui após uma perda de peso de aproximadamente 5% e a energia queimada com exercícios diminui após uma perda de peso de cerca de 10%.

Isso significa que, à medida que uma pessoa perde peso, a quantidade de energia usada pelos processos básicos para manter viva diminui. Além disso, é preciso aumentar a prática de exercícios à medida que se perde peso para continuar a emagrecer. A diminuição no gasto energético pode persistir por anos após a perda de peso. Existem várias estratégias para superar o peso de equilíbrio e a adaptação metabólica esperada com a perda de peso.

A cirurgia bariátrica parece alterar o peso de equilíbrio, reduzindo a fome sem diminuir o gasto energético, e os pacientes raramente ficam abaixo do peso. Os medicamentos de GLP-1 e similares podem não afetar a adaptação metabólica ao mesmo tempo em que reduzem o peso. Estratégias nutricionais incluem o aumento da ingestão de proteínas, a redução da carga glicêmica e o aumento do consumo de alimentos ricos em fibras.

A teoria do ponto de equilíbrio sugere que seu corpo tem um peso definido no qual gosta de se manter e ajustará seu metabolismo e apetite para levá-lo até esse peso e mantê-lo nele. Uma teoria alternativa ao peso de equilíbrio é chamada de ponto de acomodação. Esse modelo propõe que a regulação do peso ocorre por meio de feedback passivo, sem controle biológico.

Em vez de o corpo controlar ativamente o peso por meio de alterações hormonais, essa teoria sugere que o peso corporal é resultado de seus hábitos e do ambiente. O ponto de acomodação é definido como o ponto em que o peso corporal se estabiliza porque a ingestão de energia é igual ao gasto energético

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

Peso De Equilíbrio Adaptação Metabólica Perda De Peso Teorias Estratégias Saúde E Bem-Estar

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viviane Araújo retoma treinos após viagem: 'Perder quilinhos adquiridos'Viviane Araújo retoma treinos após viagem: 'Perder quilinhos adquiridos'Atriz exibiu bronzeado nas redes e brincou sobre ganho de peso nas férias
Read more »

Gil do Vigor critica postura de Virginia: 'Extremamente irresponsável'Gil do Vigor critica postura de Virginia: 'Extremamente irresponsável'Ex-BBB defendeu que influenciadores precisam entender o peso da responsabilidade social
Read more »

Estudo aponta como agressores aliciam adolescentes na internetEstudo aponta como agressores aliciam adolescentes na internetPesquisa inédita ouviu vítimas e abusadores e revelou estratégias usadas em jogos, redes sociais e aplicativos
Read more »

Governo de Campos articula estratégias de desenvolvimento com Porto do Açu | CamposGoverno de Campos articula estratégias de desenvolvimento com Porto do Açu | CamposMovimento é liderado pelo prefeito Frederico Paes, visando unir forças capazes de gerar renda e empregos em nível regional
Read more »



Render Time: 2026-05-28 18:23:02