O Peso de Equilíbrio: Teorias e Estratégias para Superá-lo

Descubra as teorias e estratégias para superar o peso de equilíbrio e a adaptação metabólica esperada com a perda de peso. Entenda como o corpo humano tem um peso ideal que tenta manter ajustando a ingestão de alimentos e as taxas metabólicas.

O corpo humano tem um peso ideal que tenta manter ajustando a ingestão de alimentos e as taxas metabólicas. Cientistas propuseram diversas teorias para explicar este processo.

A ideia de que o corpo tem um sistema regulador que defende um nível predeterminado de tecido adiposo, o qual é mantido por meio da alteração dos sinais de fome e do gasto energético, existe desde a década de 1950. Esse nível predeterminado de gordura é estabelecido pela genética, fisiologia e fatores ambientais. A adaptação metabólica parece influenciar o equilíbrio energético, embora as evidências desse efeito em pessoas sejam menos claras.

A redução no gasto energético além do previsto pelas mudanças na composição corporal é um processo que se manifesta como um aumento do apetite e uma diminuição da taxa metabólica de repouso. A taxa metabólica de repouso diminui após uma perda de peso de aproximadamente 5% e a energia queimada com exercícios diminui após uma perda de peso de cerca de 10%.

Isso significa que, à medida que uma pessoa perde peso, a quantidade de energia usada pelos processos básicos para manter viva diminui. Além disso, é preciso aumentar a prática de exercícios à medida que se perde peso para continuar a emagrecer. A diminuição no gasto energético pode persistir por anos após a perda de peso. Existem várias estratégias para superar o peso de equilíbrio e a adaptação metabólica esperada com a perda de peso.

A cirurgia bariátrica parece alterar o peso de equilíbrio, reduzindo a fome sem diminuir o gasto energético, e os pacientes raramente ficam abaixo do peso. Os medicamentos de GLP-1 e similares podem não afetar a adaptação metabólica ao mesmo tempo em que reduzem o peso. Estratégias nutricionais incluem o aumento da ingestão de proteínas, a redução da carga glicêmica e o aumento do consumo de alimentos ricos em fibras.

A teoria do ponto de equilíbrio sugere que seu corpo tem um peso definido no qual gosta de se manter e ajustará seu metabolismo e apetite para levá-lo até esse peso e mantê-lo nele. Uma teoria alternativa ao peso de equilíbrio é chamada de ponto de acomodação. Esse modelo propõe que a regulação do peso ocorre por meio de feedback passivo, sem controle biológico.

Em vez de o corpo controlar ativamente o peso por meio de alterações hormonais, essa teoria sugere que o peso corporal é resultado de seus hábitos e do ambiente. O ponto de acomodação é definido como o ponto em que o peso corporal se estabiliza porque a ingestão de energia é igual ao gasto energético





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