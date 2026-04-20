O paradoxo da seca em La Janda: O ecossistema europeu refém de um passado que não passa

La Janda, o maior humedal da Península Ibérica, permanece seco devido a infraestruturas de drenagem da era franquista, apesar dos níveis de água recorde na região e da pressão de conservacionistas pela sua restauração.

La Janda , localizada em Cádis, destaca-se como o maior ecossistema de zonas húmidas da Península Ibérica e o complexo lagunar situado mais a sul de toda a Europa. Contudo, este local enfrenta uma realidade paradoxal: a sua completa secagem ocorre apenas um mês após o registo de níveis recorde de pluviosidade na região.

Enquanto a Espanha mantém uma reserva hídrica média invejável de 83,7% da sua capacidade total, e a bacia de Guadalete-Barbate, onde La Janda se insere, supera estes números, as 6.125 hectares de domínio público na província de Cádis permanecem num estado de aridez provocado por intervenções humanas históricas. Estas terras, que poderiam ser um santuário de biodiversidade, continuam sob o impacto da política de drenagem iniciada durante a ditadura franquista, que, sob o pretexto duvidoso de combater a malária, dizimou uma superfície comparável à cidade de Paris para a conversão em explorações agrícolas intensivas. Este legado de degradação ambiental não se limitou à Andaluzia, afetando também pontos críticos como a Lagoa de Antela, na Galiza, e La Nava, em Castela e Leão. A persistência desta situação deve-se a uma inação administrativa que perdura por oito décadas. Embora o Tribunal Supremo tenha reconhecido, em 1967, que mais de 6.000 hectares pertencem ao Estado, nenhum governo executou a recuperação destas áreas. Pelo contrário, as infraestruturas de drenagem, descritas por especialistas como canais suficientemente largos para a passagem de camiões, permanecem operacionais, servindo os interesses de grandes latifundiários, incluindo famílias historicamente ligadas ao regime, que hoje beneficiam de vultuosas subvenções agrícolas da União Europeia. Investigadores da Estação Biológica de Doñana salientam que a destruição destes oásis de vida não apenas eliminou flora e fauna únicas e ameaçadas, mas também causou um colapso socioeconómico nas comunidades locais. A drenagem forçada resultou na emigração massiva de cerca de 60% da população da zona, privando dezenas de municípios de recursos essenciais para a sua sustentabilidade e prosperidade comunitária. Atualmente, existe um debate sobre a possível reversão deste erro histórico. Embora figuras governamentais tenham proposto mesas de diálogo para a restauração ambiental, estas intenções chocam com a planificação regional andaluza, que ignora a regeneração da laguna nos planos de gestão de bacias até 2033. Perante a lentidão burocrática, organizações conservacionistas, em colaboração com autoridades locais, decidiram tomar a iniciativa em partes da área, inspirando-se no sucesso da recuperação da Lagoa de La Nava, em Palência. O exemplo de La Nava demonstra que a restauração de zonas húmidas não é apenas uma questão de conservação ambiental, mas um motor de transformação económica que gera emprego e biodiversidade. O sucesso desta transição noutros pontos do país serve como prova de que a recuperação de La Janda é viável, benéfica e necessária para corrigir uma dívida histórica com o território e com as gerações futuras, sendo vital que as administrações abandonem os interesses privados em prol de um património natural que pertence, por lei e por justiça, a toda a coletividade





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