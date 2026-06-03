O Único Três Vezes: Pelé e a Histórica Conquista de Três Copas do Mundo

A trajetória única de Pelé, o único jogador a vencer três Copas do Mundo, destacando suas atuações em 1958, 1962 e 1970, além de outros tópicos relevantes do futebol brasileiro e internacional.

A conquista de uma Copa do Mundo já é suficiente para marcar um jogador na história do futebol . Dois títulos colocam qualquer atleta em um grupo ainda mais seleto.

No entanto, apenas um esportista conseguiu ir além e levantar o troféu em três edições diferentes do Mundial. Esse feito exclusivo pertence a Pelé, o Rei do Futebol, que foi campeão com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970. Sua trajetória nessas três vitórias conta com momentos icônicos e superações, consolidando-o como o único jogador a alcançar tal patamar. Em 1958, na Suécia, um jovem de apenas 17 anos deixou o mundo estupefato.

Pelé, que havia sofrido uma lesão no início da competição, recuperou-se a tempo da fase decisiva e protagonizou atuações memoráveis. Nas semifinais, frente à França, marcou três gols, demonstrando sua habilidade e frieza. Na final, contra a anfitriã Suécia, anotou dois tentos, incluindo um voleio espetacular, e foi fundamental para a vitória brasileira por 5 a 2, que garantiu o primeiro título mundial do país.

O torque da Jules Rimet levantado por um adolescente emocionou o planeta e anunciou o nascimento de uma lenda. Quatro anos depois, no Chile, em 1962, Pelé retornou como grande estrela do Brasil. A competição começou promissora para o camisa 10, que era o principal nome da equipe.

Contudo, no segundo jogo da fase de grupos, contra a Tchecoslováquia, sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados pelo restante do torneio. Apesar da ausência de seu líder, o time brasileiro, liderado por figuras como Garrincha, Amarildo e Vargas, demonstrou enorme capacidade de superação. Garrincha, em especial, teve atuações geniais, culminando na defesa do título com vitória na final sobre a Tchecoslováquia. Embora Pelé não pudesse atuar, o bicampeonato também faz parte de sua história de glórias.

A consagração máxima veio na Copa de 1970, no México. Com um time frequentemente citado como um dos maiores de todos os tempos, Pelé finalmente levantou a taça como protagonista absoluto, sem lesões que o atrapalhassem. A equipe era um espetáculo de técnica e criatividade, com craques como Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivellino e o capitão Carlos Alberto Torres. Pelé foi o coração e a mente daquela seleção, marcando gols decisivos e ditando o ritmo do jogo.

Na final, uma goleada histórica por 4 a 1 sobre a Itália, encerrou de forma soberba a jornada. O gol de Carlos Alberto Torres, após uma sequência de passes beautifully elaborados, é considerado um dos mais belos da história das Copas. Para Pelé, essa terceira vitória representou a coroação definitiva. O troféu original da Jules Rimet, porém, permaneceu no Brasil em definitivo após essa conquista, de acordo com as regras da época.

Essas trêsCopas revelam a evolução de Pelé: de promessa a herói lesionado e, finalmente, a rei completo. Nenhum outro jogador conseguiu repetir tal feito. Enquanto as principais competições nacionais, como a Série A e a Copa do Brasil, entram em recesso no calendário brasileiro, as divisões inferiores e os campeonatos de base continuam a movimentar o país.

Essas categorias são vitais para a formação de novos talentos e mantêm o futebol em atividade constante, revelando jogadores que no futuro poderão brilhar nos grandes palcos. Em outro plano, questões administrativas e de planejamento também ganham destaque. Para o ano de 2027, o governo federal estuda a possibilidade de decretar feriados em dias de jogos da Copa do Mundo Feminina. A medida visa incentivar a participação popular e dar maior visibilidade ao evento, que promete mobilizar o mundo.

Esse tipo de ação busca valorizar o esporte feminino e promover um ambiente de festa e apoio às atletas brasileiras. No cenário do tênis, o Brasil também tem motivos para comemorar. Após grandes vitórias sobre Novak Djokovic e Casper Ruud, o tenista brasileiro avançou no torneio e agora enfrenta na sua estreia pelas quartas de final do Grand Slam francês o número 27 do ranking mundial.

A campanha impressionante coloca o atleta entre os oito melhores de Roland Garros, um feito histórico para o tênis nacional, e alimenta a esperança de uma conquista ainda maior





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pelé Copa Do Mundo Seleção Brasileira Futebol História Do Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina entra para lista dos '10 piores países do mundo' em direitos trabalhistas | Mundo e CiênciaBrasil está no segundo pior grupo do levantamento, com 'violações sistemáticas'

Read more »

Seleção oficializa convocação para a Copa do Mundo com três jogadores do AtléticoA seleção do Equador oficializou na noite deste domingo (31) a lista de convocados para a Copa do Mundo, com três jogadores do Atlético.

Read more »

Pelé, Travis Scott, China e PSG: Notícias do MundoPelé surge para o mundo e torcedores vão às ruas, enquanto Travis Scott enfrenta multidão hostil em Istambul. Além disso, a China lidera 'doping industrial' no mundo e jogadores do PSG celebram sua vitória na Liga dos Campeões.

Read more »

Jogadores da seleção visitam museu da CBF antes de embarque para a Copa do MundoNa sede da entidade, atletas observaram as taças da Copas do Mundo e outros itens históricos

Read more »