O MP-PR contesta decisão de Toffoli que afasta recursos contra os ministros do STF

Em seu habeas corpus, o MP-PR questiona a hostilidade repetida do ministro Toffoli em não transferir recursos do STJ à Segunda Turma, questionando o devido processo legal e a colegialidade. Porém, o STF manteve a decisão do ministro ao considerar inadmissíveis recursos de mandados de segurança contra ministros dos tribunais superiores.

O MP-PR argumentou em seu mandado de segurança que Toffoli se recusou, de forma \'reiterada e arbitrária\', a submeter à Segunda Turma do STF os recursos do órgão, \'tolhendo o direito líquido e certo ao devido processo legal e ao princípio da colegialidade\'.

Fux explicou, porém, que a jurisprudência do STF é firme ao afastar a possibilidade de mandado de segurança contra atos de seus ministros. Diante dessas decisões, reforçou na última quarta-feira 13, cabem os recursos próprios e a via da ação rescisória.

Concluiu, assim, peloApós a decisão de Toffoli em 2023, a defesa de Richa acionou novamente o STF para apontar o descumprimento da ordem original quando o Tribunal de Justiça do Paraná resolveu enviar os processos ao Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para julgar governadores. Na ocasião, o TJ acolheu um recurso do Ministério Público do estado.

\"É certo que o trancamento das persecuções penais instauradas contra o requerente já havia sido determinado por esta Suprema Corte, tornando-se desnecessária a providência de remssa dos autos ao STJ\', escreveu o ministro, em decisão assinada em 4 de fevereiro deste ano. Em 2023, ao invalidar os atos das operações contra Richa, Toffoli acolheu uma petição da defesa que mencionava os diálogos de Telegram entre procuradores da Lava Jato, liderados por Deltan Dallagnol, e juízes, como Sergio Moro (atualmente senador). O material, que deu origem à série de reportagen





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