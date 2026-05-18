O Ministério da Fazenda revisou a projeção da inflação de 3,7% em 2026 para 4,5%, incorporando os efeitos da elevação da cotação do petróleo e da expectativa de uma taxa Selic mais alta ao longo do ano. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a projeção de inflação para 2026 foi wards de 3,8% para 4,6%.

O Ministério da Fazenda revisou a projeção da inflação de 3,7% para 4,5% em 2026, com os números disponíveis no boletim Macrofiscal da SPE (Secretaria de Política Econômica).

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de 2026, a equipe econômica manteve a projeção de 2,3%. É esperado uma desaceleração no segundo e terceiro trimestres e uma leve retomada no final do ano. Se confirmada, essa projeção de inflação e crescimento se iguala a 2025. A revisão para cima da inflação incorpora a elevação da cotação do petróleo e a expectativa de mercado de uma taxa Selic mais alta ao longo do ano.

A meta de inflação para 2026 é de 3%, com intervalo de tolerância de até 4,5%. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2026, a projeção de inflação saiu de 3,8% para 4,6%. A projeção de inflação para 2027 foi revisada para cima, passando de 3% para 3,5%. O Ministério da Fazenda espera crescimento de 2,6% no ano que vem





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