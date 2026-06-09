O Milagre de Berna: A Copa do Mundo de 1954 na Suíça

A Copa do Mundo de 1954 foi sediada na Suíça e marcou a primeira transmissão televisiva ao vivo. A Hungria era favorita, mas a Alemanha Ocidental venceu na final no chamado Milagre de Berna. O torneio teve formato peculiar e o Brasil adotou a camisa amarela.

A Copa do Mundo de 1954, realizada na Suíça, foi um marco na história do futebol e das comunicações. Pela primeira vez, o torneio foi transmitido ao vivo pela televisão para vários países europeus, simbolizando uma era de modernidade e confraternização após os horrores da Segunda Guerra Mundial.

O evento celebrou o cinquentenário da FIFA em sua própria casa, e a Suíça, neutra e pacífica, foi o palco perfeito para essa celebração. Com um regulamento peculiar, a competição dividiu 16 seleções em quatro grupos, onde cada chave tinha duas equipes cabeças de chave e duas não semeadas, evitando confrontos diretos entre times do mesmo status.

Isso resultou em uma fase de grupos curta, com apenas duas rodadas por equipe e partidas extras de desempate em caso de igualdade de pontos. O torneio foi dominado por uma revolução técnica e tática liderada pela lendária seleção da Hungria, conhecida como os Magiares Mágicos.

Com craques como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis e Nándor Hidegkuti, a Hungria ostentava uma invencibilidade de quatro anos e praticava um futebol dinâmico de intensa troca de posições, antecipando o que mais tarde seria conhecido como Carrossel Holandês. Eles eram os favoritos absolutos ao título, e ninguém duvidava de sua superioridade. Para o Brasil, a Copa de 1954 representou um recomeço após a trágica perda do título em casa quatro anos antes, no Maracanazo.

Foi nessa edição que a Seleção Brasileira aposentou a camisa branca e adotou o icônico uniforme amarelo, desenhado por Aldyr Schlee. A campanha brasileira, no entanto, terminou de forma violenta nas quartas de final contra a própria Hungria, em um jogo conhecido como Batalha de Berna, repleto de pancadaria e expulsões. Apesar do favoritismo húngaro, a grande história daquela Copa seria escrita pela Alemanha Ocidental.

Sob o comando do técnico Sepp Herberger, os alemães superaram uma goleada humilhante na fase de grupos para a Hungria e usaram inteligência tática, inovação tecnológica em suas chuteiras e um espírito coletivo inabalável para chegar à final. O desfecho em Berna transformou-se em um dos maiores contos de fadas do esporte, conhecido como o Milagre de Berna, quando a Alemanha Ocidental venceu a Hungria por 3 a 2, quebrando todos os prognósticos e mudando os rumos do futebol europeu.

A fase de grupos foi marcada por goleadas e estratégias ousadas. No Grupo 1, Brasil e Iugoslávia avançaram, com o Brasil goleando o México e empatando com os iugoslavos. O Grupo 2 viu a Hungria aplicar placares históricos, como 9 a 0 na Coreia do Sul e 8 a 3 na Alemanha Ocidental. Os alemães pouparam titulares e perderam de propósito para focar no jogo de desempate contra a Turquia, vencendo por 7 a 2.

O Grupo 3 foi dominado por Uruguai e Áustria, que golearam Escócia e Tchecoslováquia sem sofrer gols. Já o Grupo 4 foi o mais equilibrado, com a anfitriã Suíça surpreendendo a Itália e forçando um desempate, vencido pelos suíços por 4 a 1. A fase eliminatória foi marcada por jogos emocionantes, culminando na final histórica.

A Alemanha Ocidental, que havia perdido por 8 a 3 para a Hungria na fase de grupos, inverteu o placar na decisão, vencendo por 3 a 2 com dois gols de Helmut Rahn. Esse feito não apenas deu o primeiro título mundial aos alemães, mas também devolveu o orgulho a uma nação ainda se reconstruindo após a guerra.

A Copa de 1954 ficou para sempre na memória como um torneio de contrastes, onde a técnica sublime dos húngaros foi superada pela determinação e estratégia alemãs





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